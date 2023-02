Nach Hilferuf: Hoffnung fürs Haus Bambi - aber Personallage weiter angespannt

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Glück in der Nestschaukel: Solche Situationen sollen im Haus Bambi in Neuhaus auch weiterhin die Kinder und Jugendlichen erfreuen. © Lebenshilfe

Hoffnungsschimmer im Haus Bambi in Neuhaus: Der Hilferuf wegen des Personalnotstands hat zumindest für ein bisschen Entlastung gesorgt. Doch die Mitarbeitersuche geht weiter.

Neuhaus – Endlich wieder mehr Zeit fürs Vorlesen eines Buchs, zum Plätzchenessen oder für einen gemeinsamen Spaziergang: Es waren die kleinen Momente des Alltags, die den Kindern und Jugendlichen mit geistigen und körperlichen Behinderungen im Haus Bambi in Neuhaus über die Weihnachtstage und danach ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Mindestens genauso glücklich aber waren die (teils sogar ehrenamtlichen) Unterstützer, die sich auf den Hilferuf der heilpädagogischen Wohneinrichtung in unserer Zeitung hin gemeldet haben – und damit dazu beigetragen haben, dass die durch den akuten Personalnotstand stark belasteten Mitarbeiter der Lebenshilfe zumindest ein bisschen aufatmen konnten. Ja sogar eine lange ausgeschriebene Stelle für eine Fachkraft sei durch den Aufruf besetzt worden, teilt die Mitinitiatorin und Mutter eines im Haus Bambi lebenden Kindes, Christina Harmsen, sichtlich erleichtert unserer Zeitung mit.

Auch mit ein bisschen Abstand wirkt Harmsen noch immer überrascht von der Welle an Unterstützung. Die sei nicht zuletzt deshalb entstanden, weil der Artikel im Miesbacher Merkur von Menschen in ihrem Netzwerk intensiv verbreitet wurde. So hätten etwa der in Schliersee wohnhafte Schauspieler Helmfried von Lüttichau, Brigitte Bührlen von der in München beheimateten WIR-Stiftung für pflegende Angehörige sowie der Lions Club Miesbach den Aufruf aktiv beworben und ihm somit zu noch mehr Reichweite verholfen. Im Ergebnis sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Helfern, Eltern und Mitarbeitern von Lebenshilfe und Anton-Weilmaier-Förderzentrum in Hausham entstanden, die dem Haus Bambi die Zeit über die Feiertage sehr erleichtert habe. Weil zudem einige Eltern ihre Kinder zu Hause betreut hätten, sei es gelungen, die Dienste abzudecken.

Einrichtungsleiterin dankt für Unterstützung

Einrichtungsleitern Erika Guggenmos teilt diesen Eindruck und bedankt sich für die umfassende Unterstützung. „Der Zusammenhalt ist wirklich beeindruckend“, sagt sie. Vor allem auch die Mitarbeiter im Bambi würden trotz ihrer ohnehin „extremen Beanspruchung“ in diesen Zeiten sämtliche Energie aufwenden, um die zwölf Kinder und Jugendlichen in zwei Gruppen weiter bestmöglich zu betreuen. „Jeder schöpft alle seine Ressourcen aus“, sagt Guggenmos. „Das kann man gar nicht genug wertschätzen.“

Genau wie das Engagement der ehrenamtlichen Helferin, die sich durch den Aufruf in der Zeitung gefunden hat. Obwohl diese selbst beruflich eingespannt sei, springe sie immer wieder flexibel ein. Solange eine Fachkraft dabei sei, könne sie auch die Aufgaben einer qualifizierten Helferin übernehmen, beispielsweise die Begleitung bei Ausflügen wie zum therapeutischen Reiten. Die Hilfskräfte hätten dadurch wiederum Kapazitäten für andere Dinge wie den Gruppendienst, erklärt Guggenmos.

Entscheidend sei hier Offenheit auf beiden Seiten. Nur wenn sich Ehren- und Hauptamtliche intensiv über die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Engagements austauschen würden, könne dieses funktionieren. Die Ehrenamtliche bestätigt diese positive Erfahrung (siehe Kasten) auf Nachfrage.

Doch auch wenn diese Glücksmomente gutgetan haben im Haus Bambi. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, betont Guggenmos. Denn auch weiterhin werden im Haus Bambi festangestellte Fach- sowie qualifizierte Hilfskräfte gesucht: Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger, Psychologen, Sozialpädagogen, Intensivpfleger und Berufspraktikanten. Teilzeitmodelle seien möglich, Tag- und Nachtschichten würden dauerhaft festgelegt. Wiedereinsteiger in die genannten Berufe seien ebenfalls willkommen. Auch in den Fachdiensten sind Stellen ausgeschrieben, ja sogar der Posten der stellvertretenden Einrichtungsleitung ist vakant. „Wir sind breit aufgestellt“, sagt Guggenmos. Hauptsache, die Betreuungsqualität wird dauerhaft gesichert.

Interessenten

können sich bei Lebenshilfe-Geschäftsführerin Inga Kockerols (0 80 26 / 92 07 20) melden.

Eine ehrenamtliche Helferin berichtet

Namentlich genannt werden will die ehrenamtliche Helferin des Haus Bambi in unserer Zeitung nicht. „Ich will mich nicht in den Mittelpunkt stellen“, sagt sie. Einen sehr persönlichen Einblick in ihre Erlebnisse gibt sie trotzdem. So hätte sie sich anfangs nicht als Teil der Zielgruppe gesehen: „Ich bin in den Fünfzigern, kopflastige Akademikerin, Mutter einer erwachsenen Tochter im Studium und seit fast 30 Jahren in meinem Berater-Beruf tätig.“ Da sie auch über keinerlei pflegerische oder heilpädagogische Erfahrungen verfüge, habe sie zunächst gedacht, gar nicht fürs Haus Bambi in Frage zu kommen. Dennoch habe sie die Nummer gewählt. Im Gespräch habe ihr die Geschäftsführerin der Lebenshilfe, Inga Kockerols, dann versichert, dass die Ausbildung bei ehrenamtlichen Helfern zweitrangig sei. Vielmehr sollten diese integer und verlässlich sein sowie keine Scheu haben, sich den Kindern und Jugendlichen unabhängig von deren Handicap anzunehmen.

Nach kurzem selbstkritischem Nachdenken habe sie sich dann für den Sprung ins kalte Wasser entschieden, erzählt die Helferin. Einzige Zugangsvoraussetzungen: ein erweitertes Führungszeugnis sowie jeweils tagesaktuelle, negative Corona-Tests. Nach abgeschlossener Einarbeitung in den beiden Gruppen kam dann die erste Aufgabe: die Individualbetreuung eines elfjährigen Mädchens. Es folgten Spielzeiten im Garten und die Begleitung eines Bubs mit schwerem Autismus bei der Frühstückszubereitung. Vor allem eins habe sie nachhaltig beeindruckt, betont die Ehrenamtliche: „Die Kinder im Bambi werden konsequent angehalten, selbstständig zu agieren, wie sie es – ihren individuellen Möglichkeiten nach – können. Dadurch zeigen sie bemerkenswerte Entwicklungen und Eigenständigkeit, die sie selbst stolz machen.“ Die Mitarbeiter würden alles „fein und umsichtig“ im Sinne der Bewohner „orchestrieren“ und abstimmen.

Für sie als Helferin stehe fest: „Ehrenamtliches Engagement wird im Haus Bambi rundum gebraucht – und auch mit Wertschätzung versehen.“

sg