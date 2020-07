Nach Konflikten: Schliersee will bei Mountainbikern durchgreifen

Was tun bei Regelverstößen durch Mountainbikern? Im Schlierseer Hauptverwaltungs- und Werkausschuss wurden jetzt Ideen besprochen. Unter anderem eine Kennzeichenpflicht.

Schliersee – An den Runden Tisch Mountainbike (wir berichteten) hatte es Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) nicht geschafft. Er habe die Mail mit der Info über die Verlegung der Veranstaltung in den Waitzinger Keller in Miesbach nicht mehr rechtzeitig gelesen und sei daher zu spät gekommen, berichtete er nun im Hauptverwaltungs- und Werkausschuss. Notgedrungenerweise habe er dann im Zuschauerraum Platz genommen. Bei der Diskussion über Maßnahmen gegen rücksichtslose Radler wollen die Schlierseer aber keineswegs nur zuschauen, wurde im Ausschuss deutlich.

Lesen Sie auch: Am Spitzingsee: Mountainbiker rastet aus - er verprügelt Naturschutz-Beauftragten

Mit Karl Hiermeyer (PWG) war es just ein ausgewiesener Bike-Experte, der sich für ein hartes Durchgreifen stark machte. „Ich bin selbst aus dem Business, aber was da zurzeit abgeht, ist nicht mehr schön“, sagte Hiermeyer, der früher selbst zwei Fahrradläden geführt hat. Zwar würde sich der überwiegende Teil der Mountainbiker an die Regeln halten. „Aber fünf Prozent reichen, um den Ruf von allen kaputt zu machen.“

Das Problem sei nicht die Rechtslage, sondern die oft ausbleibende Sanktionierung von Verstößen, erklärte Schnitzenbaumer. Das gezielte Ausweisen von Trails halte er nicht für zielführend. „Die sind schnell langweilig.“ Für manche Biker sei es ja gerade der Kick, immer wieder neue Routen auszuprobieren. Das Ergebnis sehe man in Form von „wahnwitzigen Videos“ im Internet oder selbst gebauten Schanzen, etwa am Schliersberg.

Auch interessant: Nach Angriff auf Gebietsbetreuer im Kreis Miesbach: Landrat fordert zügige Lösungen

Die sollte man sofort wieder einreißen, forderte Hiermeyer. Ferner sollten die Radler nach Schweizer Vorbild Nummernschilder erhalten, um sie bei Fehlverhalten identifizieren zu können. Christoph Stöger (Die Schlierseer) schlug vor, die geplanten Rangers mit Bodycams (kleine Kameras an der Kleidung) auszustatten. Schnitzenbaumer versprach, die Idee im Kreistag anzubringen, und fügte feixend hinzu: „Vielleicht sollten wir nur noch gut trainierte und kampferprobte Naturschützer rausschicken.“

sg