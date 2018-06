Nach mysteriöser Erkrankung von Schulklasse am Schliersee: So geht es den Kindern

Die Nachricht sorge für Aufsehen: Eine ganze Grundschulklasse strandete am Schliersee mit ein infektiösen Darmerkrankung. Wie es den Kindern jetzt geht und was die Behörden am Kurpark gereinigt haben:

Schliersee - Das Landratsamt schrieb in seiner Pressemitteilung konsequent vom „Kurpark in Schliersee“, tatsächlich strandeten die Grundschüler, die am Freitag von plötzlichem Durchfall geplagt wurden, aber im Kurpark an der Ecke Neuhauser-/Dürnbachstraße in Neuhaus. Dementsprechend waren es auch die Toiletten am Bahnhof Fischhausen-Neuhaus, die die Gemeinde für die Behandlung der 18 betroffenen Kinder sowie zwei Lehrerinnen zur Verfügung stellte. Während die WCs in der Container-Anlage noch am Freitag desinfiziert wurden, blieb der kleine Kurpark an der Ortsdurchfahrt sowie die dortigen Toiletten am Wochenende gesperrt. Nach Angaben des Rathauses wurde die Grünfläche am Montag von den Hinterlassenschaften befreit und gesäubert.

Was genau die Ursache für den unfreiwilligen Zwischenstopp der Grundschulgruppe war, wird nun untersucht. Das Landratsamt rechnet laut Sprecher Birger Nemitz in dieser Woche mit Ergebnissen der Stuhlproben. Auch die vom Fachbereich Verbraucherschutz genommenen Lebensmittelproben werden untersucht. Über Konsequenzen für Gastronomen, Lieferanten oder Hersteller ließe sich aktuell nur spekulieren, so Nemitz.

Nach ersten Einschätzung der behördlichen Mediziner handelt es sich um einen flüchtigen Keim mit kurzer Inkubationszeit, dem mit entsprechenden Hygienemaßnahmen nach dem Toilettengang leicht beizukommen ist. Den Kindern gehe es wieder gut. Nach dem Informationsstand des Landratsamt waren gestern alle wieder in der Schule.

