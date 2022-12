Nach nur einem Bergsommer: Erneuter Pächterwechsel im Taubensteinhaus am Spitzingsee

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Eine Perle: Das Taubensteinhaus gehört der Alpenvereins-Sektion München. © Martin Becker

Nur einen Bergsommer lang hielt das Pachtverhältnis zwischen Michael Reiser und der DAV Sektion München. Doch die neue Wirtin fürs Taubensteinhaus sperrt pünktlich wieder auf.

Spitzingsee – Schon vor seinem Dienstantritt als neuer Wirt des Taubensteinhauses machte Michael Reiser (34) klar, dass sein Herz nicht nur den Bergen gehören wird. „Ich liebe die Arbeit. Aber wenn du nur noch auf der Hüttn bist, drehst du durch“, sagte der gebürtige Tegernseer und gelernte Koch im April dieses Jahres im Interview mit der tz. Mittlerweile steht fest, dass er dem Job auf 1567 Metern Höhe wieder den Rücken gekehrt hat.

Einvernehmliche Trennung zum Ende der Sommersaison

Reiser habe gemerkt, dass der Hüttenbetrieb doch nicht das Seine sei, teilt Laura Betzler aus der Pressestelle der DAV Sektion München, der das Haus seit diesem Jahr gehört, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zum Ende der Sommersaison habe man dann einvernehmlich beschlossen, die erst vor wenigen Monaten begonnene Zusammenarbeit wieder zu beenden. Dass die Wintersaison dennoch wie geplant starten kann, liegt an Reisers Nachfolgerin Claudia Essendorfer. Und die kommt wie er selbst aus der unmittelbaren Nachbarschaft: von der Schönfeldhütte auf 1410 Höhenmetern am Fuß des Jägerkamp.

Claudia Essendorfer (r.) ist die neue Pächterin des Taubensteinhaus. Das Foto zeigt sie mit Thomas Gesell von der DAV Sektion München. © DAV Sektion München

Seit sechs Jahren führt Essendorfer, die aus Irschenberg kommt, die nur im Sommer bewirtschaftete Hütte, die ebenfalls dem Münchner DAV gehört. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Claudia eine sehr erfahrene und engagierte Hüttenwirtin für das Taubensteinhaus gewinnen konnten“, schwärmt Thomas Gesell, Ressortleiter Hütten und Wege bei der Sektion. Bereits am 20. Oktober habe man Essendorfer die Schlüssel übergeben, seitdem seien die Renovierungs- und Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren gelaufen.

Die erstreckten sich auch auf die Vorräte, erzählt Frederic Müller aus Gmund, der Essendorfer zum Start unterstützt. Da das Taubensteinhaus mit seinen 48 Betten bei Schnee nur mit Skiern oder Schneeschuhen erreichbar ist, habe man haltbare Lebensmittel wie Knödelbrot oder Sauerkraut bereits im Herbst oben eingelagert. Auch Berge an Brennholz, um die bis zu vier Öfen zu befeuern. Frische Ware wie Eier trage das Team aber regelmäßig mit dem Rucksack hoch.

Koch und weiteres Personal gesucht

Auch personell werfen die Neuen alles in die Waagschale, was sie haben. Solange die Stellenausschreibung für einen Koch noch läuft, stellt sich Essendorfer selbst an den Herd. Müller ist aber guter Dinge, dass sich bald geeignete Bewerber finden. Zumindest jetzt im Winter kann Essendorfer auch auf einen Teil ihrer Mitarbeiter aus der Schönfeldhütte zurückgreifen. Da sie diese aber im Sommer in Personalunion weiterführen will, braucht sie spätestens bis Ende Mai Verstärkung. Die Hürden seien niedrig, sagt Müller. „Wir kochen bodenständige, alte Almgerichte.“ Das sei auch was für Quereinsteiger. Hauptsache sie seien „gut gelaunt, offen und können anpacken“.

Die Sektion jedenfalls ist fest überzeugt, mit Essendorfer nun eine gute und vor allem langfristige Pächterin für beide Hütten gefunden zu haben. Ihre Verpflichtung ist laut Gesell „für die Hütte, alle Besucher und die Sektion eine echte Bereicherung“. Und auch Müller findet, dass es bis zum Start am 26. Dezember nur noch zwei weitere Dinge braucht: „ein bisschen mehr Schnee und natürlich viele zufriedene Gäste“.

sg