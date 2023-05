Nach Tier-Rettung in der Ukraine: Schlierseer Extremsportler will wieder angreifen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Gerettet: Hannes Hinterseer mit einem erschöpften Schäferhund. © Robin Heller

Zum dritten Mal war Hannes Hinterseer zur Hunde-Rettung im Kriegsgebiet in der Ukraine. Jetzt startet er eine Spendenaktion – und will auch im Leistungssport wieder angreifen.

Schliersee – Dass sich der Kopf langsamer regeneriert als die Beine, war für einen Leistungssportler wie Hannes Hinterseer eine neue und durchaus auch schmerzvolle Erfahrung. Schon die Bilder, die er bei seinem ersten (Tier-)Hilfseinsatz in der Ukraine im von den russischen Kriegsverbrechen schwer gezeichneten Butscha gesehen hatte (wir berichteten), ließen ihn lange nicht los.

Doch das, was er im August vergangenen Jahres in Charkiw erleben musste, setzte da noch mal etwas drauf. Der Schlierseer, der zusammen mit dem aus dem Fernsehen bekannten Tierschützer und Kampfsportler Ralf Seeger ins Kriegsgebiet aufgebrochen war, kam eines Nachts unter Raketenbeschuss. Keine 400 Meter entfernt sei eine russische Rakete eingeschlagen, erzählt der Triathlet. „Da hat das ganze Haus gewackelt. Ich hab die Druckwelle sogar drinnen gespürt.“

Der 29-Jährige und seine Mitstreiter blieben bei diesem Angriff unverletzt – körperlich zumindest. Seelisch erwischte es den Schlierseer aber umso heftiger. Wochen danach schüttete sein Körper beim Einschlafen Adrenalin aus, er wandelte schlaf. Wahrscheinlich, um sich unterbewusst ein Versteck zu suchen, vermutet Hinterseer.

Anders als nach Butscha, wo er seinen Kopf beim Skifahren in Norwegen erholen wollte und dann mit einem Beckenbruch und mehreren Muskelrissen zurückkehrte, stieg er diesmal bald wieder in die Planung seines nächsten Hilfseinsatzes ein. „Besser vorbereitet, und mit meinem eigenen Team“, erzählt Hinterseer.

Spendensammlung im gesamten Landkreis

In den Folgemonaten tourte er durch den gesamten Landkreis, um Sach- und Geldspenden für die nächste Fahrt einzusammeln. Neben Nahrung für Mensch und Tier packten Hinterseer und seine Begleiter – eine Tierarzthelferin, ein Hufschmied sowie Fotograf Thomas Griesbeck aus Miesbach – auch allerhand Hilfsgüter vom Tierheim Rottach-Egern und aus dem Tierspital am Schliersee in die beiden Autos. „Vom Antibiotikum bis zum Kratzbaum hatten wir alles dabei“, erzählt Hinterseer, den neben dem menschlichen Leid vor allem auch die Notlage der Hunde im Kriegsgebiet bewegt.

Zurück kam der 29-Jährige mit zwei Huskys, die seit fünf Jahren im Zwinger gelebt hatten und die er aus Cherson befreite. Und mit dem immer stärker aufkeimenden Wunsch, sich dem Tierschutz auch hauptberuflich widmen zu wollen.

Traum von Husky-Touren im hohen Norden

Beispielsweise könnte er sich vorstellen, mit seiner schwedischen Freundin in den Norden auszuwandern und dort als Bergwanderführer Husky-Touren anzubieten. Die ideale Möglichkeit, seine großen Leidenschaften für Sport, Natur und Tierschutz zu verbinden, meint Hinterseer. Seine Bewerbung für eine Ausbildung bei der Polizei laufe aber weiter, betont er.

Und was ist mit dem Leistungssport? Auch hier will Hinterseer trotz der Folgen seines schweren Skiunfalls, die ihm die Grenzen seines Körpers aufgezeigt haben, wieder angreifen. Aktuell befinde er sich zwar wieder im Aufbautraining, wo genau er allerdings leistungsmäßig steht, traut er sich noch nicht zu beurteilen.

Im Wettkampf, weiß Hinterseer aus Erfahrung, entscheidet ohnehin oft der Kopf. Und seit seiner Ukraine-Hilfe weiß er, dass man auch diesen nicht überfordern darf.

Spenden

für seine weiteren Rettungseinsätze im Kriegsgebiet in der Ukraine nimmt Hannes Hinterseer unter folgender Bankverbindung entgegen: Johannes Hinterseer, IBAN: DE16 7115 2570 0008 7459 94 , Verwendungszweck Ukraine.

sg