Alpen-Ranger warnt Tourengeher: Vertraut nicht auf Apps - „Das Problem ist, dass die Leute das Geld haben“

Von: Sebastian Grauvogl

Alexander Römer, Naturschutz-Ranger im Landkreis Miesbach, ist auch als Bergführer unterwegs. Hier an der LVS-Check-Tafel an der Talstation der Taubensteinbahn. © Thomas Plettenberg

Nächtliche Abfahrten auf den Pisten, Aufstiege durch Schutzgebiete: Es gibt Tourengeher, die sich partout nicht an die Regeln halten. Ein Naturschutz-Ranger hat dazu eine klare Meinung.

Landkreis – Es wäre ja nicht so, dass Skitourengeher keinen Platz hätten in den Bergen im Landkreis Miesbach. Im Gegenteil: ausgewiesene Aufstiegsrouten in den Skigebieten und die neue beschilderte Nachtskitour am Taubenstein geben auch Neueinsteigern genügend Möglichkeiten, weitgehend gefahrlos die Freude am naturnahen Wintersport zu genießen. Und doch ebbt der Ärger über Tourengeher, die sich partout nicht an die Regeln halten, nicht ab. Vor allem die Bergbahnbetreiber berichten regelmäßig von uneinsichtigen Wintersportlern, die während der Pistenpräparierung im Gefahrenbereich unterwegs sind. Doch woran liegt das? Und was kann man dagegen tun? Das haben wir Alexander Römer, Naturschutz- Ranger am Landratsamt Miesbach, im Interview gefragt.

Herr Römer, was hören Sie, wenn Sie Skitourengeher auf ihr Fehlverhalten hinweisen?

Alexander Römer: Zuerst muss man sagen, dass wir als Naturschutz-Ranger in erster Linie für die Überwachung der Regeln rund um die Schutzgebiete zuständig sind. Auf präparierten Pisten sind wir normalerweise nicht unterwegs. Dennoch gibt es hier einige Parallelen.

Inwiefern?

Alexander Römer: Ob man es glaubt oder nicht: Die meisten Leute verhalten sich nicht bewusst falsch, sondern aus Unwissenheit. Sie haben keine Ahnung, was sie in der Natur anrichten können, wenn sie in eine Schutzgebiet einsteigen. Und genauso wenig können sie sich vorstellen, dass sie in absoluter Lebensgefahr schweben, wenn sie während der Präparierungszeiten die Skipisten herunterfahren. Es klingt verrückt, aber es ist leider die Realität.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Alexander Römer: Ich verwende hier gern den Begriff der fehlenden alpinen Sozialisierung. Vor 30 Jahren wurde man als Anfänger von erfahrenen Bekannten behutsam an den Bergsport herangeführt und hat sich gern mal eine ganze Woche für einen Lawinenkurs Zeit genommen. Heute kauft man sich ein komplettes Ausrüstungsset und erwartet noch dazu, dass einem der Verkäufer in fünf Minuten das Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) erklärt. Das Problem ist, dass die Leute das Geld haben, um verschiedenste Sportarten parallel zu betreiben. Die Zeit, sich mit einem Thema intensiver zu befassen, wird aber immer weniger.

Was schlagen Sie also vor? Eine bestandene Prüfung als Voraussetzung für den Kauf? Noch mehr Verbote?

Alexander Römer: Nichts von alledem. Auch wenn es anstrengend ist, es hilft wirklich nur eins: sensibilisieren und aufklären, immer und immer wieder. Nur so erreicht man die Menschen und bewirkt etwas. Wenn sie diesen Denkanstoß aufgenommen haben und die Problematik ihres Fehlverhaltens nachvollziehen können, beherzigen sie die Regeln wirklich. Zumal es ja genug Angebote in unseren Bergen gibt.

Werden die denn auch genutzt?

Alexander Römer: Ja, aber noch nicht genug. Auch hier müssen wir noch weiter in die Kommunikation einsteigen. Unser großes Problem sind hier einige bekannte Smartphone-Apps.

Warum?

Alexander Römer: Weil die weder Schutzgebiete, noch topografische Besonderheiten zur Beurteilung von Lawinenhängen in ihren Karten einpflegen. Wir haben immer wieder Wintersportler, die einer Navigationsroute folgen, die nur als Sommerweg ausgeschrieben und begehbar ist. Leider haben unsere Appelle an die Betreiber der Portale nicht gefruchtet.

Gibt es denn eine App, die Sie guten Gewissens empfehlen können?

Alexander Römer: Die Anwendung „Alpenverein aktiv“. Sie enthält all die Daten, die für eine sichere Tourenplanung notwendig sind. Trotzdem gilt auch hier: fundierte eigene Kenntnisse, vor allem zur Lawinensituation, sind unabdingbar. Und wer sich im freien Gelände von Haus aus nicht sicher fühlt, sollte eben eine ausgewiesene Pistenskitour machen. Aber bitte nur außerhalb der Präparierungszeiten!

