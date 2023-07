Nein zur Fischerei am Schlierseer Seeufer

Von: Daniel Krehl

Keine Alternative: der Schrädler-Fischkalter am Schlierseer Nordufer. © thomas plettenberg

Nach einem knappen „Ja“ im Bauausschuss hat das Vorhaben der Schlierseer Fischer im Gemeinderat krachende Ablehnung erfahren.

Schliersee – Aus dem Traum der Schlierseer Fischer von einer Heimstatt direkt am See (wir berichteten) wird vorläufig nichts. Nachdem der Bauausschuss dem Gemeinderat noch knapp (4:3) die Änderung des Bebauungsplans für das ausersehene Grundstück empfohlen hatte, lehnte das Gesamtgremium das Anliegen nun mit 13:5 Stimmen ab. Fischwirtschaftsmeister Lukas Müller, der die Sitzung mitverfolgte, zeigte sich im Anschluss enttäuscht, will aber weiter kämpfen. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagt er auf Anfrage.

Wie berichtet, wollten Müller & Co. auf der kleinen Landzunge direkt neben dem Strand eine Fischerei mit Verarbeitungs- und Verkaufsraum sowie Küche (insgesamt 12,3 mal 6,5 Meter) bauen. Und ein Bootshaus obendrein. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) wiederholte, dass er sich das gut vorstellen könne. „Eine begrüßenswerte Aktion von jungen Unternehmern“, nannte er das Vorhaben.

Gerhard Waas (Grüne) hatte das im Ausschuss ähnlich gesehen, bereute sein Ja aber, nachdem er sich die Örtlichkeit angesehen hatte. Dort einen Verkaufsverkehr heraufzubeschwören, sei „der reinste Wahnsinn“, sagte er im Gemeinderat. Jürgen Höltschl (CSU) hatte zuvor eine ganze Latte an Ablehnungsgründen aufgeführt, neben dem Parkproblem auch, dass an dieser Stelle die Rettungskräfte im Einsatzfall ihre Boote ins Wasser lassen und zusammen mit Strandbad und dem geplanten Fischerstüberl gleich nebenan zu viel Halligalli an dieser Stelle des Sees entstünde. Florian Reinthaler und Wolfgang Mundel (beide CSU) wollen das Areal unangerührt lassen. Letzterer erinnerte daran, dass der bestehende Bebauungsplan, der einen etwas kleineren L-förmigen Kiosk plus Biergarten vorsieht, auf Bestreben des früheren Strandbadbetreibers erstellt wurde. „Ich glaube nicht, dass jemand kommt und da einen Kiosk hinstellt.“ Florian Zeindl wollte des Status quo am liebsten über einen Ankauf oder eine andere Form eines „langjährigen Nutzungsrechts für die Gemeinde“ abgesichert sehen. Letzten Endes fielen die Fischer mit ihrem Ansinnen deutlich durch.

Höltschl hatte als Alternative den früheren Verkaufsraum des Fischermeisters Josef Schrädler am Nordufer ins Spiel gebracht. Darauf angesprochen, sagt Müller: „Da gibt es nicht einmal fließendes Wasser.“ Das Veterinäramt würde dort keinen Fischereibetrieb zulassen. Auf die Aussage von Waas hin, allein vom Fischen im Schliersee könne man nicht leben, erklärt er, dass dies zwar richtig sei, er selbst sein Handwerk aber durchaus hauptberuflich ausübt – etwa auch dank Quellwasser-Weiher im Leitzachtal. Müller bildet im Übrigen auch einen Lehrling aus. Die Ablehnung im Gemeinderat sei natürlich „enttäuschend“ und „nicht ganz verständlich“. Denn was aktuell auf dem Grundstück, das dem Tourismusverein Schliersee gehört, möglich wäre, hält er für problematischer als sein eigenes Vorhaben. Müller hofft, dass sich ein Kompromiss finden lässt oder dass er an anderer Stelle am See fündig wird. Er will weiterkämpfen.

