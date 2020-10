Neue App „Sehenswertes Schliersee“: Ortsgeschichte auf dem Smartphone

Der erneute Corona-Lockdown schränkt das Freizeitvergnügen im November stark ein. In Schliersee gibt es nun ein Alternativangebot: eine digitale Führung durch den Ort.

Schliersee – Plötzlich ist die Stimme von Johannes Wegmann zu hören. Intuitiv drehen sich alle Teilnehmer des kleinen Spaziergangs zu ihm um. Doch der Vorsitzende des Schliersee Touristik Vereins steht schweigend da und schaut auf sein Smartphone. Nicht er selbst erklärt die Geschichte des Schlierseer Heimatmuseums, sondern sein digitales Pendant in der App „Sehenswertes Schliersee“.

Am Freitagvormittag haben die Projektbeteiligten um die frühere Gemeinderätin Beatrix Seidenfus den offiziellen Startschuss für das Leader-Projekt gegeben. Ab sofort steht die Smartphone-Anwendung für die sechs audiovisuell geführten Ortsspaziergänge kostenlos zum Herunterladen bereit. Die Schilder an den 70 Baudenkmälern in Schliersee und Spitzingsee sind zu 95 Prozent montiert, verkündete Gästeinfo-Leiter Mathias Schrön, während sich Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer für das große Engagement der Initiatoren bedankte. „Das geht nur mit Menschen, die voll dahinter stehen.“

Das historische Interesse liege bei Beatrix Seidenfus und ihm in der Familie, meinte Wegmann. „Unsere Väter waren an der Erstellung der Schlierseer Chronik zur 1200-Jahr-Feier 1979 beteiligt.“ Mit „Sehenswertes Schliersee“ habe man an die inhaltliche Qualität von damals angedockt und einen kulturellen und geistigen Fundus geschaffen, auf dem nachfolgende Generationen aufbauen könnten.

Die Idee zur App ist aus einer praktischen Beobachtung heraus entstanden, berichtete Seidenfus. Immer wieder habe sie festgestellt, dass die meisten Leute – ob Einheimische oder Touristen – an der Schlierseer Baugeschichte achtlos vorbeigehen würden. Dabei habe die Marktgemeinde so viel mehr zu bieten als See und Berge.

Sehenswertes Schliersee: Sechs Spaziergänge in unterschiedlichen Längen

Um die Historie erlebbar zu machen, arbeitete sich Seidenfus tief in die Materie ein. Sie stellte Hintergrundwissen zu den Baudenkmälern zusammen, verknüpfte die Fakten mit Erzählungen und verband die Stationen zu einem Wegenetz. Das Ergebnis: sechs Spaziergänge mit Längen von 1,7 bis 9,1 Kilometer. Die Routen erstrecken sich von Westenhofen im Norden über Fischhausen-Neuhaus im Süden bis rauf zu den Almen im Spitzinggebiet.

Wer die App auf sein Smartphone geladen hat, kann sich zoomfähige Karten anschauen und so seinen Marsch planen. Entweder entlang der vorgegebenen Strecke oder nach eigenem Geschmack. Verloren geht man nämlich nicht, betont Entwicklerin Sabrina Gander von der Firma Radiotourism. „Sobald man sich einer Station nähert, stellt die Anwendung über GPS fest, wo man sich befindet, und spielt die entsprechenden Inhalte ab.“ Als Sprecher ist neben Gander und Wegmann übrigens auch die Ehefrau des Bürgermeisters, Christine Eham-Schnitzenbaumer, zu hören.

Doch auch ohne Smartphone lässt sich die Schlierseer Geschichte erkunden, betont Seidenfus. Eine Broschüre, die demnächst erscheinen soll, enthält alle wichtigen Infos in Kurzform. Auch die Schilder geben Auskunft zu den Bauwerken. Wer sich spontan für die Nutzung des digitalen Begleiters entscheidet, kann den aufgedruckten QR-Code scannen und die App so direkt herunterladen.

„Sehenswertes Schliersee“: Leader unterstützt Finanzierung

Dass die audiovisuellen Führungen kostenfrei sind, ist unter anderem dem EU-Förderprogramm Leader zu verdanken. Dieses steuerte 50 Prozent der Gesamtkosten von rund 50 000 Euro bei. Zehn Prozent der Investitionssumme trug der Schliersee Touristik Verein als Co-Träger, den Rest übernahm die Gemeinde als Träger von „Sehenswertes Schliersee“.

Während sich Michael Pelzer als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kreisentwicklung Miesbacher Land bereits eine Ausweitung des Projekts auf andere Gemeinden vorstellen kann, wünscht sich Schnitzenbaumer eine intensive Nutzung durch die Schlierseer. „Es heißt oft, wir machen viel für Touristen und wenig für die Einheimischen. Daher hoffe ich sehr, dass die Bürger dieses Angebot annehmen.“

Die App

„Sehenswertes Schliersee“ lässt sich ab sofort im Google Playstore und im Apple App-Store unter dem Suchbegriff story2go-schliersee herunterladen.