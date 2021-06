Neue Hoffnung für das Forsthaus Valepp

AUSSCHREIBUNG - Kreis der Bewerber geht in die nächste Runde

Seit Jahren hoffen Wanderer und Freizeitsportler darauf, dass das Forsthaus Valepp wieder geöffnet wird. Nun sieht es so aus, als könnte die einst beliebte Einkehrgelegenheit frühestens ab 2023 wieder in Betrieb gehen. Die Bayerischen Staatsforsten haben mehrere aussichtsreiche Bewerbungen vorliegen.

Schliersee – Seit über zehn Jahren soll das Forsthaus Valepp saniert werden. Immer wieder gab es neue Versuche, doch jetzt scheint das Projekt ins Laufen zu kommen. Wie Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, geht die Ausschreibung in die entscheidende Phase.

„Wir haben in einer ersten Runde einen ganzen Schwung an Konzepten bekommen“, berichtet Meyer. Die vielversprechendsten für die Vergabe in Erbpacht werden nun von den Bewerbern konkretisiert. Im Anschluss soll die finale Auswahl stattfinden.

Problematischer Brandschutz

An der Beliebtheit bei Wanderern und Mountainbikern liegt es nicht, dass das geschichtsträchtige Forsthaus Valepp nahe der Grenze zu Österreich seit Jahren geschlossen ist. Vielmehr waren es die verschärften Brandschutzvorschriften, die dazu geführt hatten, dass das Obergeschoss Ende 2009 nicht mehr für Übernachtungen genutzt werden durfte. Denn in dem 1841 unter der Regentschaft von König Max II. erbauten Haus zwischen Tegernsee, Spitzingsee und Tiroler Inntal gibt es keinen zweiten Fluchtweg.

Die Bayerischen Staatsforsten, die das in Staatsbesitz befindliche Gebäude am Ende der Valepper Mautstraße betreuen, planten bereits 2011, das Forsthaus zu sanieren, jedoch wurde dies zunächst nicht weiterverfolgt. 2014 erfolgte ein erneuter Anlauf, die Zustimmung des Schlierseer Bauausschusses lag vor. Doch wieder passierte nichts, weil kein passender Pächter für das abgelegene Forsthaus zu finden war.

Erst der Pächter, dann die Sanierung

Die Frage, wer das Forsthaus betreiben soll, ist jedoch Voraussetzung für den Baustart. Denn bei den Staatsforsten will man nicht für einen mindestens eine Million Euro das mittlerweile ausgeräumte Haus sanieren, um dann nach den Bedürfnissen des neuen Betreibers erneut umbauen zu müssen.

Die Entscheidung darüber, welches der eingereichten Konzepte den Zuschlag bekommt, fällt die Zentrale der Staatsforsten in Regensburg zusammen mit dem Forstbetrieb Schliersee und dem Finanzministerium. Wenn alles gut läuft, könnte laut Meyer im letzten Quartal dieses Jahres der Zuschlag für die 99-jährige Erbpacht des Berggasthofs und der Nebengebäude erfolgen. Dann erst kann die Sanierung beginnen.

Aufwendige Arbeiten

Zeitlich geht Meyer deshalb davon aus, dass das Forsthaus frühestens im Frühjahr oder Sommer 2023 wieder öffnen könnte. „Die Sanierung ist ja durchaus aufwendig. Und im Winter sind kaum Arbeiten möglich.“ Konzeptionell soll das Forsthaus auch künftig für jeden offenstehen. Eine exklusive Nutzung sei nicht geplant. „Wir wünschen uns jedenfalls sehr, dass bald wieder Leben in die Bude kommt.“

Kioskbetreiber willkommen

Für die Besucher der Valepp ist dies eine gute Nachricht, denn die Einkehrmöglichkeiten in der Valepp sind rar. Immerhin hat seit 1. Juni wieder die Erzherzog-Johann-Klause an der Brandenberger Ache auf österreichischer Seite geöffnet. Beim Forsthaus ist dagegen weiterhin kein Einkehrservice geplant, denn den Kiosk, den Carmen Majumdar 2019 gestartet hatte, bietet die Ex-Blecksteinhaus-Wirtin heuer nicht mehr an. „Das hat sich offenbar nicht gerechnet“, sagt Meyer. Für neue Interessenten sei man jedoch offen. Sie melden sich am besten per E-Mail an info-schliersee@baysf.de.

