„Mutwillige und gierige Abzocke“ - schwere Vorwürfe gegen Parkplatzbetreiber am Schlierseer Kurvenlift

Für den Parkplatz am Kurvenlift am Spitzingsee werden seit Kurzem Parkgebühren erhoben – das sorgt für Unmut. Neben dem Entgelt steht das Auftreten der Parkwächter in der Kritik.

Am bisher kostenlosen Kurvenliftparkplatz in Schliersee werden jetzt Gebühren erhoben

Das Auftreten der Parplatzwächter und die Höhe des Entgelts stößt Nutzern böse auf

Der Gemeinde sind die Hände gebunden, die Eigentümer halten sich bedeckt

Spitzingsee – Es ist ein Novum, das viele Besucher am Spitzingsee ärgert. Mit der Öffnung der Zufahrtsstraße zum Kurvenlift am Stümpfling, die jedes Jahr am 1. Oktober zur Skisaison erfolgt, fordern nun Parkplatzwächter erstmals Geld von den Autofahrern. Seitdem gehen vermehrt Beschwerden bei der Gemeinde Schliersee ein. Im Fokus der Kritik: das unfreundliche Auftreten der Wächter und die Höhe der Parkgebühr.

Die Beschwerden

Einer, der dort parkte und zahlen musste, ist Hans Ostermair. Er wandte sich mit einem Leserbrief an unsere Zeitung, in dem er sein Erlebnis schildert: „Sprühend vor Charme und Freundlichkeit klopfte ein Herr an meine Scheibe und raunzte mich mit der Aufforderung an, ich müsse fünf Euro Parkgebühr bezahlen“, berichtet der Weyarner. Ein Hinweisschild habe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben – die Neuerung kam für den 54-Jährigen überraschend. „Das ganze Jahr über habe ich den Parkplatz wöchentlich zweimal kostenlos genutzt, um von dort zur Unteren Firstalm zu joggen.“ Aus Ostermairs Sicht grenze diese unvermittelte Gebührenerhebung an „mutwillige und gierige Abzocke“, die noch dazu unfreundlich durchgesetzt werde.

Laut Jörn Alkofer ist das kein Einzelfall. Wie der Geschäftsleiter der Gemeinde berichtet, gebe es bereits mehrere Beschwerden über die Parkplatzwächter.

Die Vorgeschichte

Es gibt einen Grund dafür, dass die Almgemeinschaft Spitzingsee für ihren Parkplatz nun Gebühren verlangt. Wie Alkofer erklärt, habe es in den vergangenen Monaten Probleme mit Parkplatznutzern gegeben. „Obwohl das Nutzungsverbot des Zufahrtswegs im Sommer ausreichend gekennzeichnet war, beschwerten sich Autofahrer über Beschädigungen an ihren dort geparkten Autos“, sagt Alkhofer. Die Schäden seien durch Tiere entstanden, die den Almbauern gehörten. „Letztlich haftete die Almgemeinschaft trotz des Fahrverbots für die Schäden.“

In der Folge habe sich die Almgemeinschaft vor rund drei Wochen an Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer gewandt mit der Bitte, dass die Verbotsschilder generell entfernt werden. Damit wäre der Parkplatz ganzjährig nutzbar. Mit der Bewirtschaftung sollen die Haftung für Schäden an Autos sowie die Instandhaltung des Parkplatzes finanziert werden, sagt Alkhofer. Das Fahrverbot sei ja ohnehin ignoriert worden.

Bedingt durch die Wintersaison, die jährlich vom 1. Oktober bis 31. Mai dauert, entfernte die Gemeinde die Verbotsschilder nun regulär, teilt Klaus Doormann von der Bauverwaltung mit: „Eine Entscheidung zur generellen Entfernung der Verbotsschilder gibt es bisher nicht.“

Die Stellungnahmen

Die Almgemeinschaft wollte sich zu Ostermairs Vorwürfen nicht äußern. Einen Sprecher der Gruppe gibt es nicht. Dafür verwiesen Mitglieder auf Nachfrage unserer Zeitung darauf, dass es sich um einen Privatparkplatz handle – damit sei es eine Privatangelegenheit. Zuständig für die Gebührenerhebung ist laut Alkofer Pächter Anton Leitner. Der Taxiunternehmer war ebenfalls zu keiner Stellungnahme bereit – er verwies auf die Gemeinschaft als Grundeigentümerin.

Unberührt von der Diskussion ist Kurvenliftbetreiber Andreas Leitner, der mit Anton Leitner nicht verwandt ist: „Ich nutze den Parkplatz nur in der Skisaison.“ Und die Alpenbahnen Spitzingsee GmbH teilt auf ihrer Homepage mit: „Für Bergbahnnutzer stehen an der Talstation Kurvenlift die Parkplätze kostenlos zur Verfügung.“

Wie es im Sommer weitergeht, ist unklar. Alkofer: „Leider hat die Gemeinde keinen Einfluss auf die Bewirtschaftung des Privatparkplatzes.“ Gemeindeeigene Alternativflächen gebe es in der Nähe nicht. Mittlerweile wurde die Beschilderung am Kurvenliftparkplatz aktualisiert und weist jetzt fünf Euro Parkgebühr aus. Vielleicht hat sich ja auch das Auftreten der Parkplatzwächter den Wünschen der Besucher angepasst. nap

