Neue Stellwerkstechnik: DB verbessert sechs Bahnübergänge von Miesbach bis Bayrischzell

Der Kampf um Verbesserungen der Verkehrssituation an den Bahnübergängen in Hausham und Westenhofen hat viele Jahre gedauert. Im Zuge der Stellwerkerneuerungen kommen sie nun.

Schliesee/Bayrischzell – Im Zuge der Umstellung der mechanischen Stellwerke in Schliersee und Bayrischzell auf elektronische Varianten wird die Bahn sechs Bahnübergänge anpassen. Auf Nachfrage unserer Zeitung hat ein Sprecher des Unternehmens nur die konkreten Pläne zusammengefasst.

Wie berichtet, ersetzt die Bahn die mechanischen Stellwerke in Schliersee und Bayrischzell durch elektronische Varianten. Statt mit alten Seilzügen kommandiert ein Bahnmitarbeiter Weichen und Signale dann per Mausklick. Laut dem Bahnsprecher wird das die Leistungsfähigkeit des Netzes erhöhen und die Pünktlichkeit verbessern. Neben den neuen Stellwerken errichtet die Bahn unter anderem neue Lichtsignale und stattet die Bahnhöfe mit Zugdeckungssignalen aus. Letztere teilen Bahnsteige in mehrere Abschnitte und ermöglichen so die Einfahrt von Zügen aus beiden Richtungen.

Haidmühle in Miesbach

Im Zuge der Stellwerksmodernisierung passt die DB Netz AG sechs Bahnübergangsanlagen an. Neu daran ist vor allem, dass auch der Übergang Haidmühle in Miesbach modernisiert werden soll. Hier will der Bahnkonzern mit einem abgesetzten Fußweg und einer Straßenverbreiterung mehr Sicherheit schaffen. Außerdem soll die Kuppen- und Wannenproblematik für den Straßenverkehr gelöst werden.

Kirchbichl in Schliersee

Ähnlich lautet der Plan für den kleinen Übergang am Kirchbichl nördlich von Schliersee: Hier soll die Straße auf 5,50 Meter verbreitert, Autos durch Halbschranken und Lichtzeichen gesichert werden. Ein- und Ausschaltkontakte sollen die Überfahrt des Zuges registrieren und so die Schließzeiten der Schranken verkürzen.

Westenhofen in Schliersee

Am Übergang Westenhofen in Schliersee will die Bahn Abbiegespuren und vorgeschaltete Lichtzeichen bauen, die Autos auf dem Übergang das Räumen erleichtern. Eine automatische Gefahrenraumüberwachung soll verhindern, dass Fahrzeuge bei schließenden Schranken eingeschlossen werden. Auch hier soll der Fußgängerüberweg von der Fahrbahn abgesetzt werden.

Fischhausen in Schliersee

Für mehr Sicherheit am Übergang Bahnhof Fischhausen-Neuhaus soll die Verlegung der Zuwegung Brunnbichl sorgen. Außerdem wird hier eine Linksabbiegespur zum Freilichtmuseum gebaut sowie eine Querungshilfe für Fußgänger über die B 307 zum Freilichtmuseum (wir berichteten). Auch ein von der Fahrbahn abgesetzter Fuß- und Radweg steht auf der Agenda.

Tannermühlstraße in Bayrischzell

Am Übergang Tannermühlstraße in Bayrischzell wird aufgrund der engen Straße eine Einbahnregelung entstehen. Außerdem baut die Bahn Halbschranken und bindet den Fußweg in die technische Sicherung ein.

Eigenes Projekt in Hausham

In einem eigenen Projekt wird nächstes Jahr außerdem der Bahnübergang in Hausham erneuert. Der Kreuzungspunkt zwischen Schiene und Straße wird um rund 90 Meter verlegt und eine technische Sicherung mit Lichtzeichenanlage installiert, die einen Rückstau auf der Straße verhindern soll. Auch diese Maßnahme ist laut Bahn für die Inbetriebnahme des elektrischen Stellwerks Schliersee notwendig.

Insgesamt investiert die Bahn rund 15 Millionen Euro in die Modernisierungen. Gebaut werden soll zwischen Mitte April und Ende November 2021.

mas