Rewe-Markt in Neuhaus: Schon bald geht es in die Höhe

Bauarbeiten laufen

Die Bauarbeiten wurden eingestellt, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Nun läuft die Baustelle für den Rewe-Markt in Neuhaus wieder.

Neuhaus – Die regenreichen Wochen im März und April haben den Neubau des Rewe-Marktes in Neuhaus einmal mehr ein wenig eingebremst. Seit die Sonne aber dauerhaft scheint, ist es auf der Baustelle „richtig losgegangen“, wie Projektplaner Dieter Aue aus Geretsried sagt. Derzeit gehen die Arbeiten über die Bühne, die für die lange Verzögerung gesorgt haben: der Bau des Fundaments und der Bodenplatte. Wie berichtet, musste umgeplant werden, weil das Gebäude bei einem extremen Hochwasser, wie es statistisch gesehen nur alle 1000 Jahre vorkommt, geflutet würde. Also entschied sich der Bauträger, alles wasserdicht zu machen. Bis die Planung hierfür stand, stand auch die Baustelle.

Beton, Bitumenfolie, Beton: Damit soll es wasserdicht sein

Nachdem Erd- und Verdichtungsarbeiten erledigt sind, wird eine erste Betonschicht gelegt, auf diese dann die sogenannte Schwarzabdichtung aufgebracht wird, eine wasserundurchlässige Bitumenfolie. Für diesen Schritt ist eine eigene Firma vor Ort. Es folgt eine weitere Betonschicht, ehe die Bodenplatte fertig ist. Das Prozedere dauert Aue zufolge etwa fünf Wochen und damit doppelt so lange wie bei herkömmlichen Gebäuden dieser Größenordnung.

Projektplaner: die Hälfte der Wohnungen ist weg, auch der Supermarkt wird verkauft, Rewe pachtet

Als Nächstes geht es dann in die Höhe. Bis die Menschen in Neuhaus aber im neuen Rewe-Markt einkaufen können, wird es wohl 2025 werden, gut ein Jahr später als anvisiert. Von den 20 Wohnungen, die über dem Supermarkt entstehen, ist Aue zufolge etwa die Hälfte verkauft. Sie sind zwischen 68 und 166 Quadratmeter groß. In diesen Zeiten sicher nicht uninteressant: Beheizt wird die Anlage mit einer Luft-Wärmepumpe, die etwa 75 Prozent des Bedarfs decken soll. Ein Gas-Brennwertkessel soll, unterstützt von einer Warmwasser-Solaranlage, für den Rest sorgen.

Eröffnung wohl erst 2025

Den Markt wird der Bauherr übrigens ebenfalls nicht in seinem Eigentum behalten. Er geht an einen Investor. An der langfristigen Bindung, die Rewe vertraglich zusichert, ändert das aber nichts. Mit der letzten Schlüsselübergabe verabschiedet sich der Projektträger allerdings aus Neuhaus – und hinterlässt hoffentlich ein schmuckes Gebäude mit dem Vollsortimenter, auf den die Neuhauser dann weit über ein Jahrzehnt gewartet haben. „Wir freuen uns schon alle darauf, wenn zur Eröffnung die Sektkorken knallen“, sagt Aue.

Die Fahrten in die Edeka-Märkte nach Aurach oder Schliersee sollten sich die Neuhauser dann sparen können. Der Rewe in Neuhaus wird nach denen in Miesbach und Hausham der dritte im Schlierach-/Leitzachtal sein. Mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist er aber deutlich kleiner. Auch ein Backshop mit Café ist geplant.