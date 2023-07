Neues Bauland in Neuhaus: 3000 Quadratmeter auf grüner Wiese vor Ausweisung

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Im Fokus: Auf der freien Wiese nördlich der Siedlung zwischen Weindl-Lenz- und Brecherspitzstraße könnten neue Bauparzellen entstehen. Grafik: DAK © Grafik: DAK

Manchmal reicht es, einfach mal die Straße zu wechseln. Das hat nun auch ein Grundstückseigentümer in Neuhaus getan. Er will 3000 Quadratmeter Wiese in Bauland umwandeln.

Schliersee – Manchmal reicht es, einfach mal die Straße zu wechseln. Das hat nun auch ein Grundstückseigentümer in Neuhaus getan. Während sein Antrag auf Ausweisung von vier Bauparzellen an der Brecherspitzstraße keine Zustimmung im Gemeinderat fand, sah es jetzt gegenüber an der Weindl-Lenz-Straße ganz anders aus: Das Gremium segnete die Umwandlung von rund 3000 Quadratmeter Grün- in Bauland einstimmig ab. Allerdings nicht zuvor intensiv darüber zu diskutieren, ob man sich nicht endlich mal ein übergeordnetes Konzept für die weitere städtebauliche Entwicklung geben sollte.

Wie viele Parzellen es diesmal werden sollen und wie diese überhaupt bebaut werden, dazu habe sich der Antragsteller noch nicht geäußert, erklärte Bauamtsleiterin Birgit Kienast. Die Fläche diene vorerst nur als Platzhalter. Anders als drüben an der Brecherspitzstraße eigne sich dieser Teil des insgesamt 19 500 Quadratmeter großen Grundstücks deutlich besser für die Baugebietsausweisung, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). So sei die Erschließung über die Weindl-Lenz-Straße gesichert, die wegen der Lage im Außenbereich notwendige Überplanung könne man durch eine Erweiterung des in diesem Bereich angrenzenden Bebauungsplan Stolzenbergstraße Ost erreichen.

Eine mögliche Vergrößerung des im Norden befindlichen Gewerbegebiets an der Wendelsteinstraße werde ebenfalls nicht beeinträchtigt, zumal hier auch noch ein Puffer in Form eines Mischgebiets denkbar wäre. Aktuell sei in dieser Hinsicht aber nichts beantragt, versicherte Schnitzenbaumer.

Wunsch nach städtebaulichem Rahmen in Flächennutzungsplan

Genau daran störte sich jedoch Gerhard Waas (Grüne). Er sprach sich dafür aus, lieber gleich das gesamte Grundstück zu überplanen, als in „Scheibchentaktik“ vorzugehen. Der Flächennutzungsplan könnte hier den Rahmen vorgeben. „Wir sind immer nur hinten dran und handeln nur auf Anfrage“, bemängelte Waas. „Das ist ein großer Fehler.“ Auch Horst Teckhaus (PWG) berichtete, dass sich viele Anwohner fragen würden, was denn aus Neuhaus werden soll, wenn immer mehr Leute bauen und zuziehen würden.

„Das sagen nur die, die schon gebaut haben“, konterte Zweiter Bürgermeister Peter Sprenger (CSU). Seines Wissens sei die Einwohnerzahl in 30 Jahren nur leicht gestiegen. Auch Schnitzenbaumer warnte, sich jetzt an etwas zu binden, ohne die Bedürfnisse in zehn oder 15 Jahre zu kennen. Philipp Krogroll (Die Schlierseer) erklärte, dass alles andere ein überzogener Aufwand wäre. „Was bringt es, wenn wir eine ganze Stadt planen, in der am Ende nur vier Häuser gebaut werden?“

Eine andere Hürde hatte Wolfgang Mundel (CSU) identifiziert: Das Grundstück liege im Landschaftsschutzgebiet. „Brauchen wir dann eine Herausnahme?“, wollte Mundel wissen. Schnitzenbaumer verwies auf die laufende Überarbeitung der Schutzgebietskarten am Landratsamt. Die Gemeinden seien aufgerufen, Vorschläge für Flächen einzureichen, die in ihren Augen künftig nicht mehr im Landschaftsschutzgebiet liegen sollen und demnach auch keine Herausnahme mehr nötig machen würden. Er gehe davon aus, so Schnitzenbaumer, dass der besagte Grundstücksteil in Neuhaus bis zum Abschluss der Bauleitplanung kein Landschaftsschutzgebiet sei.

Geh- und Radwege nicht vergessen

Als Anregung gaben Sprenger sowie Florian Zeindl (CSU) und Christoph Stöger (Die Schlierseer) der Gemeinde noch mit auf den Weg, im Zuge der Baulandausweisung (auch für das nahe gelegene Hotelprojekt an der Stolzenbergstraße) auch an die Verbreiterung der Straßen und den Bau von Gehwegen zu achten. „Es wird gebaut ohne Ende in Schliersee, aber unsere Gehwege sind immer nur aus Kies“, sagte Stöger.

Der Beschluss für die Bebauungsplanerweiterung fiel letztlich einstimmig. Auch, weil Schnitzenbaumer noch ein bisschen was zu den Beweggründen des Antragstellers verraten hatte: Es handle sich hier nicht um einen Bauträger, sondern um einen Landwirt, der den Gewinn durch die Grundstücksverkäufe in den Bau eines Laufstalls für seinen Betrieb investieren werde. Auch aus steuerlichen Gründen sei er deshalb gar nicht daran interessiert, eine noch größere Fläche als geplant zu veräußern.

sg