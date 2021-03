Neuhaus: Nachbarn und Polizei retten Seniorin (96) - Gestürzte Frau lag einen Tag hinter Tür

In Neuhaus lag eine gestürzte Seniorin einen Tag lang hinter ihrer Schlafzimmertür. Ihre Hilfeschreie hörte niemand. Aufmerksame Nachbarn und Polizei retteten die Frau.

Neuhaus - Aufmerksame Nachbarn haben am Montag einer 96-jährigen Frau in Neuhaus das Leben gerettet. Ihnen war aufgefallen, dass die Seniorin, die im gleichen Haus wohnt, ihre Zeitung nicht abgeholt hatte. Also riefen sie bei ihr an. Als die Frau auch nicht ans Telefon ging, alarmierten sie die Polizei.

Die Beamten schickten eine Streife, um nach dem Rechten zu sehen. Diese lieh sich von den Nachbarn eine Leiter, kletterte auf den Balkon der Frau im ersten Stock und stieg über ein offenes Fenster in die Wohnung.

Dort sahen die Polizisten den Grund für die Abwesenheit der 96-Jährigen: Sie lag in ihrem Schlafzimmer hinter der Tür. Sie war gestürzt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Ihre Hilferufe hatte niemand gehört. Die Polizei schätzt, dass sie einen Tag in dieser Notlage zugebracht hatte.

Die Beamten verständigten den Rettungsdienst. Dieser kümmerte sich um die Frau und brachte sie zur Überprüfung ihres Zustands in ein Krankenhaus. Das beherzte Handeln ihrer Nachbarn dürfte ihr das Leben gerettet haben.

