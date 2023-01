Neuhaus: Zuwachs von rund 100 Einwohner erwartbar - Bauprojekte für fast 50 Wohnungen

Baustellen überall: Neben „Unser Schliers“ mit Rewe-Markt (oben rechts) entstehen an der Waldschmidstraße zwei Wohnungsbauprojekte, die beide den Namen „Wendelsteinblick“ tragen. Auf der anderen Seite der Turnhallen-Baustelle (blauer Kreis unten) werden weitere Wohnungen gebaut. Der blaue Kreis links ist das Areal, auf dem das Vitalresort geplant ist. © Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung, Grafik: dak

In Neuhaus sind diverse Großprojekte am Laufen. Knapp 50 Wohnungen werden in den nächsten Jahren entstehen. Das bedeutet einen Zuwachs von mindestens 100 Einwohnern für den kleinen Schlierseer Ortsteil.

Neuhaus – „Neuhaus wird seinen Charakter verlieren“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer bei der Bürgerversammlung 2019. Drei Jahre später ist diese Veränderung in vollem Gange. Das lässt sich gewissermaßen an einer Auskunft von Jörn Alkofer bei der jüngsten Bürgerversammlung festmachen. Die Waldschmidtstraße, so ließ der Geschäftsleiter wissen, werde man erst sanieren, wenn die Baustellen fertig sind. Die prominenteste ist sicherlich die Turnhalle, aber bei Weitem nicht die einzige.

Schaut man auf ein Luftbild von Neuhaus im Sommer 2022, klaffen diverse Lücken in dem eigentlich recht grünen Schlierseer Ortsteil: Baugebiete allesamt, meist sogar größere Projekte, bei denen mehrere Wohngebäude entstehen, wo einst ein Einfamilienhaus auf einem großen Gartengrundstück stand. Grundstücksgrößen von 1500 Quadratmetern sind keine Seltenheit in Neuhaus. Regelrecht riesig das Areal an der Waldschmidtstraße gleich südlich des Dürnbachs. Einst galten die gut 7500 Quadratmeter sogar als Außenbereich, bis die umliegende Bebauung, geschickt durchgesetzt von der Baufirma Stadler, immer näher heranrückte und der Gemeinderat dann doch einen Bebauungsplan aufstellte. Drei Einfamilien-, zwei Doppel- und zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen entstehen da – und werden als Projekt „Wendelsteinblick“ bereits zum Kauf angeboten, Bezug: Sommer 2024. Zu haben sind die Einheiten von 670 000 Euro (Zwei-Zimmerwohnung, 62 Quadratmeter) bis zu 2,26 Millionen Euro (für eine „exklusive Einfamilien-Landhausvilla“).

Rathaus soll personell gestärkt werden

Kurioserweise ebenfalls „Wendelsteinblick“ nennt ein anderer Bauträger sein Projekt ein paar Meter weiter südlich. Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 13 Wohnungen entstehen hier, vier sind zu haben (38 bis 122 Quadratmeter), ebenfalls für einen Quadratmeterpreis von etwas mehr als 10 000 Euro. Wer die Waldschmidtstraße bis zu diesem Baugrundstück gefahren ist, hat bereits einige erst kürzlich gebaute Wohnhäuser passiert und kommt als Nächstes zur im Bau befindlichen Turnhalle.

Gleich neben der Schule das nächste Bauprojekt: Der Bautafel zufolge entstehen zwölf Wohnungen und ein Einfamilienhaus – Letzteres für 2,89 Millionen Euro (194 Quadratmeter Wohnfläche) noch auf dem Markt.

Es handelt sich wohlgemerkt nur um die größeren Projekte mit mehreren Wohneinheiten. Überall in Neuhaus wird dazugebaut und verdichtet. In den vergangenen Jahren zählten die Tagesordnungen des Bauausschusses teils über 20 Punkte. Entsprechend möchte der Bürgermeister das Bauamt im Rathaus personell stärken – unter anderem auch, damit nicht Alkofer als geschäftsleitender Beamter die gemeindeeigenen Baustellen wie die Turnhalle und als Nächstes das Feuerwehrhaus betreuen muss. Er macht dies anerkanntermaßen tadellos, nur fällt dies eigentlich nicht in seinen Aufgabenbereich und frisst Arbeitszeit.

Neuhaus dürfte deutlich mehr Einwohner bekommen

Ein weiteres Großprojekt, diesmal an der Josefstaler Straße, ist derweil ein wenig ins Stocken geraten: der Bau des Rewe-Supermarktes mit Wohnungen darüber. Auch auf diesem, fast 5000 Quadratmeter großen Gelände stand zuvor nur ein einzelnes Haus. Wenn „Unser Schliers“, so der Name des Projekts, einmal fertig ist, werden es 20 Wohneinheiten sein, die Hälfte ist schon verkauft. Hier liegt der Quadratmeterpreis meist noch unter 10 000 Euro. Dafür wird es mit der geplanten Fertigstellung bis Ende 2023 ziemlich sicher nichts. Wie berichtet, wird die Planung wegen Sorgen bei Hochwasser ergänzt. Der Supermarkt allerdings soll fristgerecht stehen. Allein schon, weil sonst Rewe theoretisch aus dem Projekt wieder aussteigen könnte.

Die hier genannten knapp 50 Wohneinheiten, die bis spätestens 2024 fertig sind, bedeuten grob überschlagen mindestens 100 weitere Neuhauser auf einen Schlag. Zum Vergleich: 2750 Einwohner in Neuhaus nannte Schnitzenbaumer bei der Bürgerversammlung im Jahr 2015, heuer waren es 2851, also ebenfalls 100 mehr. Nur halt in einem Zeitraum von sieben Jahren. dak

