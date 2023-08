Neun Bahnen auf der Schliersbergalm

Kunstrasen statt Beton: Auf der Schliersbergalm ist nun eine Adventure-Golf-Anlage mit neun Bahnen in Betrieb gegangen.

Anlage vor Kurzem eröffnet

Wer eine Alternative zum Minigolf sucht, wird nun auf der Schliersbergalm fündig. Dort gibt es seit Kurzem das sogenannte Adventure Golf. Nicht die einzige Neuigkeit von der Freizeitanlage auf über 1000 Metern Höhe.

Schliersee – Man tritt Fans des Minigolf-Spiels wohl nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass dieser Sport an Attraktivität etwas eingebüßt hat. Die Zahl der Anlagen sinkt, und die am Schlierseer Ostufer ist gerade geschlossen (wir berichteten). Auch die zweite Minigolf-Anlage in der Gemeinde – die auf der Schliersbergalm – ist Geschichte. Dies aber nicht, weil sie dichtgemacht worden wäre. Vielmehr ist sie einer sogenannten Adventure-Golf-Anlage gewichen. Seit Kurzem ist sie fertig.

„Interessanter zu spielen“ als Minigolf

Der Unterschied zum Minigolf ist augenfällig. Gespielt wird nicht auf hartem Untergrund, sondern auf Kunstrasen. „Eine andere Herausforderung, interessanter zu spielen“, sagt Ingo Bauer, Eigentümer der Schliersbergalm. Unebenheiten auf der Bahn gilt es ebenso in den Schlag einzukalkulieren, wie Hindernisse zu überwinden sind. Und weil abwechselnd gespielt wird, können die Spieler ihrem Gegner auch ins Handwerk pfuschen – etwa einen nah am Loch liegenden Ball wegspielen.

Alternative für Ausflügler und Hotelgäste bei schlechterem Wetter

Für Bauer hat der Kunstrasen mit Kies darunter den Vorteil, dass er auch bei mäßigem Wetter bespielbar ist. Die Sommerrodelbahn muss bei Regen sehr früh und sehr lange geschlossen bleiben, weil die Bremsen wegen der Feuchtigkeit nicht funktionieren. Eine Alternative zu haben, sei auch für die Hotelgäste gut, findet Bauer. Schläger und Bälle sind für sieben Euro an der Kasse der Bergbahn zu haben.

Beste Aussicht auf Schliersee und in die Berge

Gebaut hat die Adventure-Golf-Bahnen die schwedische Firma City Golf Europe, die auf solche Anlagen spezialisiert ist. Rund eineinhalb Monate hat es gedauert, bis die etwas in die Jahre gekommene Minigolfanlage ersetzt war. Vergleichbares gibt es zumindest in der näheren Umgebung nicht. Das Spielgolf im Tegernseer Kurgarten ist noch etwas näher am richtigen Golf, und die Aussicht vom Platz auf der Schliersbergalm ist sowieso unschlagbar.

Schliersbergalm wird weiterhin „gemütlich im Bestand saniert“

Die Lage schätzen unter anderem auch namhafte Unternehmen, die zum Beispiel zu Tagungen nach Schliersee kommen. Neben dem Geschäft mit Ausflüglern ist das Hotel mit seinen 34 Zimmern ein weiteres Standbein. Seine Anlage aus den 1950er-Jahren bringt Bauer peu à peu auf Vordermann. „Zuletzt haben wir den Tagungsraum erneuert“, berichtet er. Vergangenes Jahren waren die Kühlung und die Produktionsküche im Keller an der Reihe. Als Nächstes ist das Saunagebäude am Schwimmbad an der Reihe, dann soll das Dach des Hauptgebäudes folgen. „Gemütlich sanieren“ nennt Bauer seine Vorgehensweise, eins nach dem anderen anzupacken.

Wermutstropfen: Alpenroller fährt heuer nicht

Die Pläne für ein Almdorf, die für viel Kritik gesorgt hatten (wir berichteten), sind längst ad acta gelegt. Nicht aber die etwas jüngeren vom Aussichtsturm nebst Waldlehrpfad. „Die haben wir nicht vergessen“, sagt Bauer. Momentan stehe aber die Sanierung im Bestand im Vordergrund. Und wohl auch noch der Alpenroller. Diese zweite Bahn auf der Schliersbergalm , bei der die Rodel auf Schienen laufen, „macht heuer Pause“, sagt Bauer. Als Grund nennt er unter anderem Personalmangel. „Die Bahn ist sehr wartungsintensiv. Wir sind froh, wenn wir das Tagesgeschäft schaffen.“ Auch müssen ein paar Teile beschafft werden. Immerhin: Als Alternative gibt’s nun ja das Adventure Golf.