Nicht nur Kulturherbst: Schliersee Touristik Verein will sich wieder breiter aufstellen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Neu gewählt: (v.l.) Vize-Vorsitzender Peter Könekamp, Schatzmeisterin Marion Haringer, Schriftführerin Susanne Geiger und Vorsitzender Johannes Wegmann. Nicht abgebildet ist die zweite Vize-Vorsitzende Michaela Bürger. © tp

Selbstkritische Töne wählte Vorsitzender Johannes Wegmann bei der Hauptversammlung des Schliersee Tourismus Vereins. Ab sofort soll der Fokus nicht mehr nur auf dem Kulturherbst liegen.

Schliersee – Hätte der Schliersee Touristik Verein ein neues Logo gebraucht, wäre die Entscheidung wohl auf das „rote K“ gefallen. Seit seiner Premiere im Jahr 2008 sei der Kulturherbst das dominierende Element in der Arbeit des Vereins gewesen, sagte Vorsitzender Johannes Wegmann nun bei der Hauptversammlung in der Alperie in Neuhaus. Doch während er bei anderen Anlässen gern die Erfolgsgeschichte der Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der gemeindlichen Gäste-Info lobt, schlug er diesmal deutlich selbstkritischere Töne an.

Kulturherbst hat viele Kapazitäten gebunden

Der Kulturherbst habe die Kapazitäten des Schliersee Touristik Vereins so stark gebunden, dass andere Aktivitäten und sogar die lange Zeit üblichen regelmäßigen Tagungen teilweise zum Erliegen gekommen seien, räumte Wegmann ein. Das solle sich ab sofort wieder ändern. Die Neuwahl des Vorstands und die Verjüngung des Beirats seien der Startschuss, um sich wieder verstärkt den Aufgabenbereichen Tourismus und Ortsgestaltung zu widmen.

Als Positivbeispiel nannte Wegmann die Sanierung des vereinseigenen Grundstücks an der Hochburg. Der Zuschnitt des Wildwuchses mit dem Landschaftspflegeverband (LPV) und dem Bauhof sei bereits erfolgt, die Einzäunung für die Ziegen eines Schlierseer Landwirts auch. Diese sollen quasi als natürliche Rasenpfleger dafür sorgen, dass sich die Hochburg wieder in einen „grünen Hügel“ verwandelt, der sich mit Blumen bepflanzen lässt, teilt Wegmann auf Nachfrage mit. In einem nächsten Schritt werde man dann die Sanierung des Denkmals samt neuer Bronzetafeln angehen.

Bike-Trails am Spitzingsee?

Perspektivisch werde der Verein auch Ideen für die Aufwertung seines Grundstücks am Seespitz neben dem Strandbad machen, so der Vorsitzende. Zudem werde man sich wieder verstärkt in die Ortsentwicklung einbringen und Impulse geben für die Aufwertung der Achse Bahnhof-Schule sowie der Bundesstraße. Touristisch könnte etwa ein neues Trail-Angebot am Spitzingsee ein möglicher Ansatzpunkt sein. Bei allen Themen werde man das große Netzwerk des Vereins nutzen, um Gemeinde(rat), Gewerbetreibende/touristische Leistungsträger sowie private Grundeigentümer mit ihren Visionen einzubeziehen.

Keine größeren Umbrüche gibt es beim Vorstand des Vereins. Vorsitzender Wegmann, sein Stellvertreter Peter Könekamp (Arabella Alpenhotel), Schriftführerin Susanne Geiger (Gästehaus Huber am See) und Schatzmeisterin Marion Haringer (Ferienwohnung Haringer) seien in ihren Ämtern bestätigt worden. Da Jan Flörcken nicht mehr angetreten sei, sei Michaela Bürger (Lechner am See) wieder zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Beirat verjüngt

Mehr neue Gesichter hat derweil der Beirat. Mit Hans Kemenater (Slyrs), Christoph Stöger (Schnapperwirt) und Lukas Wasmeier (Freilichtmuseum) habe man auch jüngere „Player“ mit an Bord. Für engen Austausch mit der Politik sollen die beiden Gemeinderäte Ursula Bommer und Florian Reinthaler sorgen. Wegmann ist besonders wichtig, dem Gremium wieder den Wert zukommen zu lassen, den es einst hatte: als Experten, die in die tägliche Projektarbeit des Vereins einbezogen werden. Nach dem Vorbild des Kulturherbsts, aber eben nicht mehr nur allein unter dem Zeichen des „roten K“.

sg