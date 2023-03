Notariatsangestellte geht nach einem halben Jahrhundert am selben Arbeitsplatz in den Ruhestand

Von: Alexandra Korimorth

Angekommen und zufrieden: Annemarie „Mirl“ Dallmayer hat 51 Jahre im Notariat Miesbach gearbeitet. Mit 70 Jahren hat sie nun ihre erste Kündigung geschrieben und will sich künftig um ihre Enkel und das Theaterspielen kümmern. © Thomas Plettenberg

Zu ihrem 70. Geburtstag und pünktlich zum Weltfrauentag hat die Schlierseerin Annemarie Weiher-Forsthuber ihren Job an den Nagel gehängt – nach 51 Jahren an gleicher Stelle. Sie blickt auf über ein halbes Jahrhundert währendes Arbeitsleben im Notariat in Miesbach zurück, das – typisch für diese Generation – keine Karriere war.

Miesbach/Schliersee – Eine Karriere hatte das blutjunge Fräulein Annemarie Dallmayer nicht geplant. Davon war man Mitte/ Ende der 1960er Jahre noch weit entfernt. Da war es schon fast revolutionär oder zumindest außergewöhnlich selbstbewusst, dass sich die „Mirl“, wie man sie vom Bauerntheater Schliersee her kannte, nach ihrer Lehre zur Steuergehilfin initiativ eine neue Arbeitsstelle suchte.

„Ich war ziemlich unbedarft. Bin in das Notariat rein, weil ich wusste, dass sie eine Schreibkraft suchen, aber ohne zu wissen, was ein Notar überhaupt so macht“, erinnert sich die 70-Jährige. Aber ihr erster Chef, Notar Heinrich Ehrl – ein offensichtlicher Bergfex, obendrein aus Schliersee und bairisch sprechend – war ihr auf Anhieb so sympathisch, dass sie nach bestandenem Praxistest an der Schreibmaschine zusagte. Am 1. Januar 1972 – 20 Tage vor ihrem 18. Geburtstag –fing „Mirl“ im Notariat Miesbach an, ohne zu ahnen, dass dies ihre einzige Arbeitsstelle bleiben sollte. Dass Sie einen richtigen Arbeitsvertrag hatte, ihr Gehalt auf ein eigenes Konto überwiesen wurde und sie nach einem Vierteljahr schon die erste Gehaltserhöhung als Anerkennung für ihre Leistungen erhielt, war eine Errungenschaft. Dennoch: „Mein Plan war es, zu heiraten, mir eine Wohnung einzurichten und dann ein bis drei Kinder zu kriegen. Danach wollte ich bei den Kindern zu Hause bleiben.“

Doch nachdem im Mai 1972 die Hochzeitsglocken läuteten und aus „Mirl“ Dallmayer die junge Frau Weiher wurde, seien Kinder erst einmal ausgeblieben. „So habe ich halt weiter gearbeitet –immer Vollzeit“, sagt „Mirl“ gleichermaßen stolz wie lakonisch. Eine Ausbildung zur Notariatsfachangestellten oder Fortbildungen hat Annemarie nie gemacht, weil sie ihre Arbeit immer als Übergang erachtete.

Als sie 31 Jahre alt war, kam ihr Sohn zur Welt. Sie blieb sechs Monate zu Hause in Mutterschutz und stand dann vor dem Problem, wer ihren Sohn betreuen sollte, während sie wieder zur Arbeit gehen wollte und auch musste. „Ich wusste bis zwei Wochen vor Arbeitswiedereintritt nicht, wie es weitergehen soll.“

Es war „Mirls“ zwölf Jahre ältere Tante, die ihr beisprang und zur zweiten Mama für ihren Sohn wurde. Als der zehn Jahre alt war, starb „Mirls“ Mann. Damit war sie alleinerziehend und arbeitete zusätzlich am Wochenende als Aushilfe auf einer Alm – auch, um unter Leute zu kommen. Denn abgesehen vom Theaterspiel war „Mirl“ immer am Arbeiten.

Im Notariat erarbeite sich „Mirl“ ein eigenes Aufgabengebiet, erlebte zwei Umzüge mit, die Einführung des Computers und entsprechende Umstrukturierungen im Notariat, neun Notare und eine Notarin. Ihr 51-jähriges Arbeitsleben bemisst sich aber nicht nach ihren Chefs, sondern nach der Anerkennung, die man ihr für ihre Leistungen zollte: Das war zum Beispiel 2001 der erste Arbeitsvertrag nach BAT – für „Mirl“ eine Errungenschaft und für Notar Wolf-Dieter Kirchner ein Statement: „Wer gut arbeitet, muss auch entsprechend gut entlohnt werden.“ Er spendierte beim Umtrunk im Büro zu „Mirls“ 50. Geburtstag auch Champagner mit den Worten: „Für Frau Weiher nur Champagner.“

Außerdem entlohnte er auch „Mirls“ Sohn leistungsgerecht, als der in seinen Ferien im Archiv Urkunden ablegte. So was merke man sich, sagt sie. Denn Lob, Anerkennung und ein gutes Betriebsklima seien genauso wichtig wie das entsprechende Gehalt und Boni.

Gern erinnert sie sich, dass man zum 25. Betriebsjubiläum des Notariats beim Griechen gefeiert hat. Und nicht umsonst hat sie die letzten sieben Jahre, in denen sie eigentlich schon in Rente war, noch auf 450 Euro-Basis gearbeitet. Auf die Frage, ob sie denn eine besonders treue Mitarbeiterin oder eine besonders zähe Arbeitskraft gewesen sei, antwortet „Mirl“, dass beides zutreffe. „ Denn wer an da Arbeit a Freid hod, ko si vui scheene Stund’n im Leb’n macha.“

Vor 14 Tagen hat sie nun die erste Kündigung ihres Lebens geschrieben: einen Eineinhalb-Zeiler. Nicht, um gar nichts mehr zu machen, sondern um sich nun um ihre drei Enkel und ums Theaterspielen kümmern zu können. „Jetzt bin ich angekommen und zufrieden“, sagte sie, als sie das letzte Mal durch die Tür des Notariats ging.