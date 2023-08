Nur rein ins Vergnügen: Badegewässerqualität „ausgezeichnet“

Saubere Sache: Das Baden in den heimischen Gewässern, hier der Tegernsee an der Mangfallmündung in Gmund, kann bedenkenlos genossen werden.

Die gut besuchten Badeplätze im Landkreis Miesbach werden regelmäßig beprobt. Die gute Nachricht für alle Wasserratten: Die Bewertung lautet überall „ausgezeichnet“.

Landkreis – Die zuletzt wieder warmen Temperaturen treiben die Menschen wieder an die Badestrände in der Region. Die gute Nachricht für alle Wasserratten: Die Badegewässer im Landkreis weisen allesamt eine sehr gute Wasserqualität auf, jedenfalls diejenigen, die als EU-Badegewässer gelten und deshalb regelmäßig beprobt werden. Im Landkreis sind dies am Schliersee das Strandbad, die Liegewiese Westerberg und die Liegewiese Fischhausen, am Tegernsee die Strandbäder Gmund, Tegernsee, Rottach-Egern sowie Ringsee. Das Strandbad Grieblinger in Bad Wiessee wird nicht mehr als EU-Badestelle geführt, wie es seitens des zuständigen Landratsamts Miesbach heißt, weil es Hotelgästen vorbehalten und für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Am Seehamer See wir die Liegewiese am Campingplatz beprobt. Außen vor ist der Spitzingsee, der offenbar nicht die Voraussetzung für ein EU-Badegewässer erfüllt, wonach „mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet“ werden muss.

Sechs Proben pro Badesaison

An den genannten Stellen entnimmt das Gesundheitsamt sechsmal im Jahr Proben, einmal vor der Badesaison und ab Mitte Mai bis Mitte September monatlich. Die Ergebnisse werden auf der Homepage des Landratsamts veröffentlicht. Aktuell sind dort die Daten für Juni und Juli zu finden, und sie liegen weit im akzeptablen Bereich. Untersucht wird das Wasser auf die Darmbakterien Escherichia Coli sowie die Gruppe der Intestinalen Enterokokken. Sie dienen als Indikatoren für das Vorhandensein von Krankheitserregern. „Diese können beispielsweise Infektionskrankheiten mit Fieber, Durchfall und Erbrechen auslösen“, heißt es auf der Homepage des Umwelt-Bundesamtes. In den menschlichen Körper gelangen sie, weil beim Baden und oft noch mehr beim Wassersport relativ viel Wasser geschluckt wird.

Entenkot oft Ursache für Verunreinigungen - deshalb: nicht füttern

Als Hauptquellen für eine Verunreinigung mit fäkalen Mikroorganismen nennt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) den Menschen und Wasservögel. Letztere können zu einem größeren Problem werden. Denn: „Die Fracht an Fäkalbakterien, die durch eine einzige Ente ins Gewässer gelangen kann, entspricht der von mehreren Menschen. Unnatürlich große Ansammlungen von Wasservögeln können gerade bei kleineren Badeseen dazu führen, dass die Selbstreinigung versagt“, heißt es seitens des LGL. Deshalb sollen Enten auch nicht gefüttert werden. Das kann zu hohen Populationen führen und die Gewässerqualität gefährden.

Beurteilung beruht auf längerer Beobachtung

Wird ein erhöhter Wert gemessen, heißt dies übrigens nicht, dass das Badegewässer sofort eine schlechtere Bewertung erhält. „Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von vier Jahren“, heißt es seitens des LGL. Und auf Grundlage dieser Daten wurden alle EU-Badestellen im Landkreis laut Landratsamt mit „ausgezeichnet“ deklariert.