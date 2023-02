ÖPNV zum Spitzing: Umstieg von BRB in Bus schon in Schliersee - Gäste stranden in Neuhaus

Von: Jonas Napiletzki

Kein Umstieg: Die Linie 9562 fährt nicht mehr in die Wendeschleife des Neuhauser Bahnhofs. BRB-Fahrgäste aus München müssen schon in Schliersee umsteigen, um den Bus an den Spitzingsee zu erwischen. © Thomas Plettenberg

Der Umstieg in den Spitzingsee-Bus erfolgt nun schon in Schliersee statt erst in Neuhaus. Daran haben sich noch nicht alle Fahrgäste gewöhnt - was für Kritik sorgte.

Schliersee – Tagesgäste und Skifahrer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln von München an den Spitzingsee fahren, müssen seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember schon in Schliersee vom Zug in den Bus umsteigen. Bisher war der Wechsel erst eine Haltestelle später am Bahnhof in Neuhaus vorgesehen. Dort halten die Busse jedoch nicht mehr. Auch der nächste Stopp einige hundert Meter weiter an der Neuhauser Straße hilft falsch ausgestiegenen Fahrgästen nichts: Die Busse der Linie 9562 halten dort zwar weiterhin, sind aber zeitlich nicht auf die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) abgestimmt – und bei Ankunft der Bahn gerade abgefahren.

Diesen Umstand kritisierte kürzlich Astrid Leitner (CSU) im Hauptverwaltungsausschuss des Gemeinderats Schliersee. Sie habe zahlreiche Fahrgäste beobachtet, die statt in Schliersee weiterhin am Bahnhof in Neuhaus aussteigen würden – und von dort aus nicht mehr weiterkämen. „Das muss sich wieder ändern“, forderte auch Gerhard Waas (Grüne). Weitere Ausschussmitglieder erklärten, sie hätten bereits Skifahrer im Auto mitgenommen, die ebenfalls falsch ausgestiegen waren.

RVO-Niederlassungsleiter erklärt Vorteile der Änderung

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bestätigte, die Gemeinde sei auf Anfrage über die Fahrplanänderung informiert worden. „Wir haken noch einmal nach“, versprach Schnitzenbaumer. Bisher habe er nur die Auskunft erhalten, dass die Änderung aus zeitlichen Gründen notwendig sei.

Andreas Päschel, Niederlassungsleiter der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO), bestätigt dieses Argument. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt er: „Die Fahrgäste haben in Richtung Spitzingsee aktuell vier bis fünf Minuten Wartezeit im Zug am Bahnhof in Schliersee, oft auch einige Minuten mehr.“ Für die RVO sei das wertvolle und verlorene Zeit, „die wir dringend bräuchten“ – und die gewonnen werden kann, wenn Fahrgäste bereits vor der Wartezeit in Schliersee in den Bus umsteigen.

Weiter führt Päschel aus, dass Fahrgäste bei Verspätungen der BRB den Bus nach über fünf Minuten Wartezeit zwar verpassen würden, in Schliersee aber zentraler und damit angenehmer warten könnten. „Da können sich Gäste immerhin eine Leberkassemmel im Edeka holen und haben den See vor sich.“

Fahrgäste würden profitieren

Außerdem sei der nächste Zug aus München in Schliersee oft pünktlich, während er vor Neuhaus auf den verspäteten Gegenverkehr warten müsse. In der Folge würde der Anschluss in Neuhaus oft ein zweites Mal in Folge ausfallen, in Schliersee aber nicht. Päschel kritisiert auch den Anspruch, in Neuhaus auf (verspätete) Züge warten zu müssen, dann aber pünktlich zur Rückfahrt wieder im Tal zu sein. „Dies ist in den letzten zwei Jahren immer schwieriger geworden“, sagt er. Der nun sieben Minuten längeren Busfahrt stünden zehn Minuten weniger Zugfahrt entgegen – „aus Fahrgast-Sicht ein Vorteil“.

Müsse man stattdessen weiterhin in Neuhaus auf den Umstieg der Fahrgäste warten, „müssten wir überlegen, den Stundentakt zu kippen“, sagt der Niederlassungsleiter. Er könne seinen Fahrern nicht zumuten, schneller zu fahren, um die Züge zu erreichen. „Hier geht es um Sicherheit für die Fahrgäste und unser Personal.“ Bei Bedarf – etwa bei Stau – würde die RVO jedoch weiterhin Fahrgäste am Neuhauser Bahnhof umsteigen lassen.

BRB verliert Fahrgäste zwischen Schliersee und Neuhaus

Kein Trost ist das für die BRB – der nun die Fahrgäste zwischen Schliersee und Neuhaus entgehen, die eine Station früher in den RVO-Bus steigen. In einer Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt, mahnt das Unternehmen in einer Anhörung der Regierung von Oberbayern an, es würde eine „signifikante Zahl von Fahrgästen von der Schiene auf die Straße verlagert“, was Fahrgeldeinnahmen schmälern und die wirtschaftliche Situation der BRB verschlechtern würde. Diejenigen Fahrgäste, die von Bayrischzell zum Spitzingsee wollen, müssten in Neuhaus außerdem vom Bahnhof zur Bushaltestelle laufen. Zudem schreibt die BRB, es seien Verspätungen bei der Rückfahrt der Busse zu erwarten. Den Zug-Anschluss in Neuhaus würden sie noch schaffen, den in Schliersee aber nicht mehr.

Offenbar hat die Regierung der Fahrplanänderung dennoch zugestimmt. Eine Änderung plant die RVO nicht. „Wir hatten das Problem schon seit zwei, drei Jahren“, sagt Päschel. „Wir brauchen die Zeit.“ nap

