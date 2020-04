Ein Schlauchbootfahrer ist auf dem Schliersee doppelt negativ aufgefallen. Erst hatte er Angelschnüre überfahren. Dann fehlte ihm die Betriebserlaubnis für sein Boot.

Ohne Erlaubnis auf dem Schliersee: Strafe für Fischbachauer

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Miesbach am Donnerstag gegen 16.15 Uhr zu einem Einsatz auf dem Schliersee gerufen. Ein Schlauchbootfahrer aus Fischbachau war mit einem Fischerei-Aufseher wegen überfahrener Angelschnüre in Streit geraten und würde mit einem illegalen Boot auf dem See fahren.

Die Bootsstreife konnte einen 39-jährigen Fischbachauer, sowie seine Ehefrau in einem Schlauchboot mit Elektroaußenborder auf dem See feststellen. Die notwendige Genehmigung zum Betrieb eines Elektromotors auf dem Schliersee konnte der Bootsführer nicht vorweisen.

Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen die Schifffahrtsordnung.

Die weiteren getätigten Fischerei- und Bootskontrollen blieben an diesem Tag ohne ahndungswürdige Verstöße.

