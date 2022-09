Olympia 1972: Anneliese Reinthaler bewahrt das Kampfrichter-Emblem von Albert Arsajan auf

Von: Jonas Napiletzki

Zusammen mit ihrer Schwägerin Gitti Engelhard, deren Schwester Traudi Bauer und (r.) Freundin Christl Holzmüller war Anneliese Reinthaler über ihren Bruder Toni Engelhard an den Platz in der ersten Reihe gekommen. Er hatte die Turnwettkämpfe bei Olympia 1972 organisiert. © Privat

Die Schlierseerin Anneliese Reinthaler bewahrt das Kampfrichter-Emblem von Albert Arsajan auf. Sie war als Assistentin bei Olympia 1972 in München eingesetzt.

Schliersee – Normalerweise hängt die Anstecknadel des mehrfachen Olympiasiegers Albert Asarjan an einer Art Pinnwand in Schliersee. Über den mit feinem Stoff überzogenen Wandschmuck wacht Anneliese Reinthaler seit genau 50 Jahren, sie hat das Emblem nur fürs Foto abgenommen. Befestigt an einem Stück Pappe wickelt ihn die 76-Jährige gefühlvoll aus einem weißen Umschlag, ihre Mundwinkel formen sich zu einem breiten Lächeln. „Das hat er mir geschenkt“, sagt Reinthaler. Es ist die Anstecknadel, die der armenische Turner Asarjan bei den Olympischen Spielen 1972 in München trug – als Kampfrichter. „Und ich war seine Assistentin.“

Als seine Assistentin tippte Anneliese Reinthaler 1972 die Ergebnisse für den Obersten Kampfrichter in ihren „Apparat“. © Privat

Reinthaler ist die Schwester von Toni Engelhard, der Mann, der die olympischen Turnwettkämpfe in München organisierte (wir berichteten). Sie ist auch selbst sportaffin, ihre Begeisterung fürs Turnen wurzelt im TSV Schliersee. Umso mehr freute sich Reinthaler über die Ehre, mit ihrer Schwägerin Gitti Engelhard, deren Schwester Traudi Bauer und ihrer Freundin Christl Holzmüller als Kampfrichter-Assistentin nach München zu fahren. „Wir haben natürlich gearbeitet“, sagt Reinthaler und schmunzelt. Dabei – das dürfte für die jungen Frauen noch wichtiger gewesen sein – blieb natürlich Zeit zum Zuschauen. Eberhard Gienger, seinerzeit als deutscher Turner der Hoffnungsträger für heimische Fans, war zum Greifen nah.

Anneliese Reinthaler erinnert sich gern an die Olympischen Spiele 1972

Reinthaler hatte eine Schulung bekommen, saß an insgesamt acht Tagen in der ersten Reihe, um die Ergebnisse weiterzuleiten. Kampfrichter Asarjan schrieb mit, die damals 26-jährige Schlierseerin tippte in ihrem neuen Olympia-Kostüm seine Notizen in einen elektronischen Apparat auf ihrem Tisch. Die Bewertungen landeten direkt beim obersten Kampfrichter.

Die Stimmung, sagt Reinthaler, war bestens. Vom späteren Attentat ahnte noch niemand etwas. „Es war nicht laut, eher eine gespannte Stille, aber die Leute sind mitgegangen.“ Jeder Turner wurde mit Klatschen honoriert. Auch die, die nicht so gut abschnitten.

Die Schlierseerin war auch heuer dabei, bei den European Championships. Nicht als Assistentin der Kampfrichter. Sie war Zuschauerin. „Heuer war die Stimmung ähnlich“, sagt Reinthaler. Und doch waren Sportwettkämpfe damals noch besonderer, das Zuschauen noch bedeutender. „Das Fernsehen gab es ja noch nicht in der Form wie heute.“ Wer Ultra HD wollte, musste schon auf der Tribüne sitzen. Damals habe man aber auch über die ungewöhnlichen Dächer des Olympiastadions gesagt: „Um Gottes Willen.“ Heute sagt Reinthaler: „Eine tolle Idee.“

Arsajan schenkte Reinthaler sein Kampfrichter-Emblem

Nach den Spielen übernachteten die TSV-Mädels in München, ihnen wurden Zimmer direkt an der Halle angeboten. Bevor sie übernachteten, gingen sie aber freilich noch gemeinsam aus und feierten in der Olympia-Hochburg. „Natürlich nicht zu lange“, sagt Reinthaler und zwinkert. Sie mussten ja arbeiten.

Glück gehabt: Anneliese Reinthaler hat das Emblem von Olympia-Kampfrichter Albert Arsajan geschenkt bekommen. © Thomas Plettenberg

Die richtige Belohnung sollte aber noch kommen. „Ganz zum Schluss hat mir Asarjan sein Emblem in die Hand gedrückt“, erinnert sich die 76-Jährige. „Es war immerhin der berühmteste Kampfrichter.“ Groß und sportlich sei er gewesen, obwohl er schon 53 war. Seine Sprache sprach die Schlierseerin nicht; auch Arsajan konnte kein Deutsch. „Aber mit Händen und Füßen, wie man das so macht, haben wir uns schon verstanden“, sagt Reinthaler, während sie mit beiden Armen gestikuliert. Die Turnbegeisterung ist ihr bis heute geblieben, genauso wie die Anstecknadel. „Ich habe Glück gehabt.“

