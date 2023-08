Parkplatzüberwachung: Schliersee schwenkt um auf Video

Teilen

Steht derzeit dauerhaft offen: Die Schrankenanlage am Vitalwelt-Parkplatz ist kaputt. Die Gemeinde steigt nun auf ein System zur Videoüberwachung um. © stefan schweihofer

Die Gemeinde Schliersee erwägt, bei der Parkraumbewirtschaftung verstärkt auf Video-Überwachung umzuschwenken. Eine solche Anlage wird zunächst am Parkplatz der Vitalwelt installiert. Weitere könnten Folgen.

Schliersee – Besucher der Vitalwelt sollen ortsnah Parkplätze finden. Deshalb hat die Gemeinde Schliersee die Fläche an der Werner-Bochmann-Straße ehedem exklusiv für Gäste dieser Anlage vorbehalten – und sich im übrigen den Ärger erspart, den ein Antasten der Seefestwiese für Parkplätze, wie es schon angedacht war, eingebracht hätte. Seitdem können Bade-, Restaurant- und Saunagäste ihre Autos gratis hinter den Schranken abstellen. Wer nicht in die Vitalwelt geht, zahlt zwei Euro pro Stunde und damit mehr als auf den anderen bewirtschafteten Parkplätzen in Schliersee.

Neue Anlage soll im Herbst in Betrieb gehen

Doch die Schrankenanlage an der Werner-Bochmann-Straße ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch kaputt. Sie kommt weg und wird ersetzt durch eine Videoüberwachung. „Wir haben uns andere Anlagen angeschaut, beim Maximilian in Gmund und am Wallberg“, erklärt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. Aus drei eingeholten Angeboten wählte der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung schließlich eines aus, das im Herbst in Betrieb gehen soll.

Die Gemeinde zahlt nichts - Anbieter bekommt erhöhtes Nutzungsentgelt

Die Gemeinde erspart sich mit dem Modell eine ganze Stange Geld. 80 000 Euro hätte Schliersee für den Ersatz der Schranken laut Schnitzenbaumer hinblättern müssen. Die Videoüberwachung kostet hingegen: nichts. Der Anbieter finanziere sich rein über das erhöhte Nutzungsentgelt, etwa wenn die Parkenden nicht bezahlen oder vergessen, ihr Auto-Kennzeichen an der Schwimmbad-/Saunakasse zu hinterlegen. 40 Euro werden dann fällig. Dieses Geld bekommt dann der Anbieter des Überwachungssystems.

Parkgebühren müssten auch mit App bezahlt werden können

Bei seinem Beschluss hat sich der Gemeinderat ein Sonderkündigungsrecht vorbehalten, für den Fall, dass „die uneingeschränkte Funktion des Systems nicht gewährleistet sein sollte“. Auch die Kompatibilität mit der Parkster App muss gewährleistet sein. Über diese können Autofahrer in Schliersee ihre Parkgebühren entrichten – etwa gleich nebenan am Bahnhof.

Bürgermeister erwägt den Einsatz von Videotechnik auch an anderer Stelle

„Wir schauen uns an, wie das funktioniert. Vielleicht werden wir das System auch anderweitig einsetzen“, sagt Schnitzenbaumer. Ins Auge fasst er dabei die Wanderparkplätze im Gemeindegebiet, also am Hennerer, am Campingplatz sowie an der Aurach- und der Dürnbachstraße. Die bewirtschafteten Parkplätze am Spitzingsee sind allesamt in privater Hand. Hier hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Eine Videoüberwachung, wie sie die Gemeinde Schliersee nun anschafft, wird zur Abschreckung von Dauerparkern seit einiger Zeit verstärkt auch auf Supermarktparkplätzen eingesetzt – wie eben beim Rewe/Maximilian in Gmund oder auch in Holzkirchen. Dort jeweils ohne Bildschirm an der Ausfahrt, wie es ihn etwa am Wallberg gibt. Dieser zeigt dem Autofahrer mittels rot oder grün hinterlegtem Nummernschild an, ob das System seinen Wagen und einen etwaigen Bezahlvorgang erfasst hat.