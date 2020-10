Per Telefon: Betrüger nimmt Schlierseer 8600 Euro ab

Auf einen Trickbetrüger ist ein 64-jähriger Schlierseer hereingefallen. In drei Tranchen überwies er insgesamt 8600 vermeintliche Bearbeitungsgebühren.

Der Polizeibericht:

Am 13. Oktober wurde bei der Polizei Miesbach durch einen 64-jährigen Schlierseer ein Betrug angezeigt.

Bereits am 5. Oktober wurde der Schlierseer telefonisch von einer vermeintlichen Lotteriegesellschaft „Euro Million“ in Kenntnis gesetzt, dass er 49 500 Euro gewonnen habe. Für die Bearbeitungsgebühren des Gewinns seien zuvor jedoch 700 € zu entrichten und zwar in Form von Amazon-Gutscheinen, die der Schlierseer bei einem Lebensmittelgeschäft in Schliersee erwarb und dann die Gutschein-Codes an den Täter übermittelte.

Nach der Bezahlung wurde dem Schlierseer gesagt, dass es bei der Gewinnsumme zu einem Fehler gekommen sei und im Gewinnbetrag eine Null fehle; die Gewinnsumme sei nicht 49 500 €, sondern 495 000 €.

Für diesen Betrag sei 1% der Gewinnsumme, also 4 950 € als Bearbeitungsgebühr zu entrichten. Der Schlierseer gab bei dem Täter an, jedoch nur 2 950 € per Online-Überweisung bezahlen zu können, womit der Täter dann auch einverstanden war.

Bald darauf wurde der Schlierseer wiederum kontaktiert, dass nun doch 1% Bearbeitungsgebühr zu zahlen sei, also 4 950 €. Die bereits gezahlten 2 950 € würden mit der Gewinnsumme von 495 000 € zurückbezahlt.

So überwies der Schlierseer wiederum das Geld und die Schadenssumme erhöhte sich nun auf insgesamt 8 600 €.

Obwohl in den Medien stetig über falsche Gewinnversprechen, falsche Polizeibeamte am Telefon und falsche Microsoft-Mitarbeiter berichtet wird, kommt es nach wie vor zu solchen Sachverhalten, bei denen Bürger um ihr Geld gebracht werden. Die Polizei bittet daher, bei derartigen Anrufen sofort das Telefongespräch zu beenden.