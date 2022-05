Perfekte Performance zum Jubiläum: Fast 2000 Starter beim 10. Sixtuslauf

Mit Feuereifer bei der Sache waren die Kinder über die Distanz von 1000 Metern. © Christian Scholle

Es war ein gelungenes Jubiläum: Knapp 2000 Starter haben beim 10. Sixtuslauf ein herzlich-familiäres Sport-Ambiente am Schliersee genossen.

Schliersee – Es war ein Fest! Perfekter hätte der 10. Sixtuslauf in Schliersee nicht sein können. Noch in der Nacht auf Samstag hatten Gewitter die drückende Tagesschwüle aus der Luft gewaschen, so dass die 2000 Läufer und Walker im Kurpark bei optimalen Bedingungen starten konnten. Nach einem Jahr Pause erlebte der Sixtuslauf einen grandiosen Geburtstag – mit Teilnehmerrekord, strahlenden Gesichtern bei Groß und Klein und so mancher Überraschung.

„Das ist für mich das Schönste, die Kinder sind wieder dabei und mit Feuereifer bei der Sache“, schwärmte Schliersees Tourismus-Chef Mathias Schrön, der am Samstag den Startschuss für jede Strecke übernahm – mittels Kuhglocken.

Ausgebucht hieß es schon im Vorfeld auch für die Nachwuchsrennen. Knapp 150 Zwergerl, Kinder und Jugendliche absolvierten ihre Strecken von 500, 1000 und 2000 Metern – angefeuert von Eltern, Großeltern und vielen Teilnehmern, die zwei Stunden nach ihnen dran waren.

Knapp 2000 Teilnehmer wurden gemeinsam auf die drei Strecken über 7,5, zehn und 21,1 Kilometer geschickt. © Christian Scholle

Während die Profis vom Start weg Vollgas gaben, wie Maximilian Rath vom Tri-Team aus Penzberg bei der Jugend U14, genoss die kleine Ella-Marie Sedlmaier ihren Auftritt beim Zwergerllauf. Die Zweijährige aus Aichach ließ sich Zeit, winkte den klatschenden Fans zu, ehe sie mit Papa Florian nach 6:44 Minuten über die Ziellinie wackelte.

Da ging es auf der Halbmarathonstrecke freilich anders zu. Vom Kurpark weg wurden die Läufer am Ostufer des Schliersees Richtung Fischhausen geführt. An der Auracher Fuizn vorbei ging es auf den Bockerlbahnweg, über die Schlierseer Wasserfälle zurück und nach einem Schlenker nach Hausham ins Ziel. „Es war dann doch ganz schön hügelig“, bemerkte Lennart Nies lachend, der nach 1:13:47 Stunden als Schnellster auf der 21,1 Kilometer langen Strecke ins Ziel kam. Der 35-jährige Marathonläufer aus Rheinland-Pfalz war schön öfter am Schliersee – mit einem Start beim Sixtuslauf hat es zeitlich bisher aber nicht gepasst. Am Samstag passte dafür alles umso besser. „Es ist einfach schön.“

Trotz Gewitter in der Nacht war es zum Start trocken – optimale Bedingungen für die Läufer und Walker. © Christian Scholle

Auch wenn es unterwegs zu einer tierischen Begegnung kam: Eine Kuh versperrte den Weg und sah auch gar nicht ein, dem Führenden Lennart Nies Platz zu machen. „Da hab’ ich mein Rad genommen und sie vorsichtig vom Weg gedrängt“, erzählte Führungsradler Thomas Stadler lachend im Ziel. Die Kuh gab rechtzeitig nach, Nies konnte passieren.

Ebenfalls relativ entspannt und sechs Minuten nach Lennart Nies kam Lokalmatador Andreas Lenz (Team Medius Schachenmeier Bike Base) als Zweiter ins Ziel. „Ich hab’ mir die Strecke gut eingeteilt. Es war super, auch die Stimmung – einfach super.“ Der Sixtuslauf war für Lenz zugleich Training für den Ironman im Juni in Nizza.

Überrascht, fast sprachlos war Anna Wittmann. Die 18-Jährige aus Heidelberg gewann den Halbmarathon bei den Frauen mit einer Zeit von 1:31:44 Stunden. Dafür freute sich ihr Bruder Marten im Ziel umso mehr: „Ich bin so stolz auf sie. Wahnsinn, Anna!“, sprudelte es aus ihm heraus. Vom Start weg hatte er seine Schwester begleitet, unterstützt, und vor allem am letzten Stich am Freudenberg. „Der war anstrengend“, gab Anna Wittmann schüchtern zu.

Der letzte Anstieg vor dem Ziel forderte so manchen Teilnehmer heraus. „Ah, der letzte Stich war brutal“, meinte Walker Albert Hirschmüller vom TV Miesbach, „aber es war einfach bärig. Es ist super gegangen.“

Mit der Gegend bestens vertraut war der Sieger der Zehn-Kilometer-Distanz. Der Miesbacher Andreas Hunzinger gewann mit 40:48 Minuten und schwärmte im Ziel: „Es war einfach traumhaft. Überall waren an der Strecke Leute, die angefeuert haben, einfach schön.“

Ein bekanntes Gesicht: Andreas Hunzinger aus Miesbach gewann über die zehn Kilometer. © Christian Scholle

Mit zusätzlichem Gewicht war Barbara Dannecker vom SC Schliersee über die zehn Kilometer am Start – mit Söhnchen Gabriel, sechs Monate, im Kinderwagen. Und als ob das noch nicht genug war, wurde der Kleine unterwegs unruhig. „Dann bin ich halt schneller gelaufen, dann hat er sich wieder beruhigt“, meinte Barbara Dannecker nach 1:06:25 Stunden im Ziel, wo sie von ihrem Mann Richard empfangen wurde, der kurz vor ihr gefinisht hatte. Hätte er seiner Frau nicht helfen können? „Das wollte ich ja, aber ich durfte nicht“, erklärte Dannecker lachend.

Strahlende Gesichter gab es auch über die 7,5 Kilometer-Distanz einmal rund um den Schliersee. Hier ging das gesamte Podest an die jungen Talente des SC Moosham: Theresa Boschner gewann mit 29:12 Minuten vor Katharina Boschner und Johanna Hofsäss. Sechsmal in der Woche wird hier trainiert. Den Preis für die fitteste Familie dürften die Schlüters aus Leutenbach bei Stuttgart verdient haben. Mama Claudia und Papa Gert walkten in der Altersklasse U 70 um den Schliersee, während ihre Söhne Johannes und Alexander den Halbmarathon absolvierten. „Und es war einfach geil“, jubelte Alexander Schlüter im Ziel. „Ich hab’s sogar geschafft, meine Mutter unterwegs zu treffen und anzufeuern.“

Im bayerischen Trikot unterwegs: Thomas Freier und David Strifler (r.) aus Baden-Württemberg. © Christian Scholle

Florian Hornsteiner, Geschäftsführer des Veranstalters Flowmotion, hört das gern: „Solche Geschichten machen den Sixtuslauf von Beginn an aus. Das Familiäre, das Herzliche.“ Genau deshalb wolle er das Teilnehmerlimit, das der Sixtuslauf heuer zum ersten Mal erreicht hat, auch nicht erhöhen. Aus Veranstalter-Sicht ist die zehnte Ausgabe des Sixtuslaufs in Schliersee perfekt gelaufen. „Die ersten Rückmeldungen sind überwältigend, das freut uns wahnsinnig“, sagt Hornsteiner. „Wir wollen keine Masse“, betonte auch TI-Chef Schrön. „Da sind wir von der Gemeinde mit Flowmotion auf einer Wellenlänge.“ Das Familiäre, das Herzliche soll im Mittelpunkt stehen – auch in den nächsten zehn Jahren.

Von Sabine Kirchmair