Pfingstfest Schliersee: Neustart mit Bierpreis-Schmerz

Improvisationstalent gefragt: Die Organisatoren rund um Stefan Hornfeck mussten im Vorfeld des Schlierseer Pfingstfests einige Hürden überwinden. © judith weber

Die Schlierseer Eishackler müssen mit ihrem Pfingstfest umziehen. Nicht die einzige Neuerung. So treibt unter anderem das Mehrweggeschirr die Preise in die Höhe.

Schliersee – Zwei Jahre ohne Pfingstfest, da müssen sich die Organisatoren von den Schlierseer Eishacklern erst mal wieder einfinden. Nicht genug der Herausforderung. Denn der Waldfestplatz als Festgelände ist passé. Das 1000-Mann-Zelt hätte zwar weiterhin Platz, doch wo sonst eine Lieferzufahrt war, steht nun ein neues Wohngebäude. Die Organisatoren rund um Stefan Hornfeck brauchten eine neue Heimstatt, und Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer erlaubte ihnen, auf die Seefestwiese auszuweichen.

Neuer Untergrund, neue Herausforderung

„Eine optimale Lage“, sagt Hornfeck. Jedenfalls, was Aussicht und Erreichbarkeit mit der BRB betrifft. Das Gelände und weitere Umstände bieten aber auch Hürden, die der TSV nehmen muss, bevor am Freitagabend das erste Fass angezapft wird. So muss das Fassl ja erst mal ins Zelt kommen, und das ist angesichts des weichen Untergrunds und der 16 Tonnen, die ein Getränkelaster auf die Waage bringt, nicht einfach. Die Helfer müssen also entsprechend solide Platten verlegen. Bei der Versorgung mit Strom und Wasser sowie der Entsorgung des Abwassers können die Eishackler ebenfalls nicht auf die Routinen der Vorjahre zurückgreifen.

Bier- und Hendlpreis: Zehn-Euro-Schallmauer durchbrochen - es geht nicht anders

Und noch eine Neuerung gibt es: Mehrweggeschirr. Der TSV hat sich Regionalität und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Und zumindest Letzteres wirkt sich auch auf die Preise aus. Das Geschirr ist gemietet, was mit einem Euro pro Gedeck zu Buche schlägt. 6000 Teller, Messer und Gabeln hat der TSV bestellt. Er kann sie verschmutzt zurückgeben. „Bei einem Spülmobil bräuchte ich sechs oder sieben Leute, die nichts anderes machen“, sagt Hornfeck. Nicht darstellbar, und auch das Mobil hätte die Preise nach oben getrieben. Zum Bedauern der Organisatoren müssen sie beim Bier die Zehn-Euro-Schallmauer durchbrechen. 10,60 Euro kostet die Mass Flötzinger, ebenso viel ein halbes Hendl. Die Kalkulation musste kurzfristig erfolgen, weil auch Lieferanten ihre Preise immer wieder anpassen (müssen). Ihre Ware beziehen die Organisatoren zum Beispiel von der Miesbacher Metzgerei Holnburger und der Schlierseer Bäckerei Gritscher.

Das Festprogramm: Freitag, 3. Juni, ab 18.30 Uhr: Schlierseer Blasmusik, Tag der Vereine; Samstag, 4. Juni, ab 17 Uhr: Die Stürzlhamer; Sonntag, 5. Juni, ab 12 Uhr: Gamsjaga-Musi, ab 17 Uhr: Bagg Ma‘s; Montag, 6. Juni, ab 12 Uhr: Huabaoim Musi.