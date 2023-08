„Piloten leben ständig mit Jetlag“: Ex-Chefpilot der Lufthansa im Gespräch

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Vor dem Hintergrund des Tarifabschlusses für Lufthansa-Piloten sprachen wir mit Robert Salzl aus Schliersee. Der 82-Jährige war einst Lufthansa-Flugbetriebschef.

Neuhaus – Passagiere der Lufthansa können aufatmen: Der gefürchtete Streik in der Hauptreisezeit ist vom Tisch, nachdem die Piloten den ausverhandelten Tarifvertrag angenommen haben (wir berichteten im überregionalen Teil). Wir sprachen mit Robert Salzl (82) über den Deal. Der Schlierseer war mehr als drei Jahrzehnte lang Pilot bei der Lufthansa, außerdem 25 Jahre lang im Lufthansa-Management tätig, zuletzt als Chefpilot und Leiter des Flugbetriebs in Frankfurt am Main. 1996 wechselte er als Vorstand zur Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, wo er die Bereiche „Flugzeugleasing“ und „Hotel“ verantwortete.

Herr Salzl, haben Sie die Tarifverhandlungen der Lufthansa-Piloten verfolgt?

Ich verfolge das Geschehen sogar sehr intensiv. Als Chefpilot war ich früher auf Arbeitgeberseite selbst in Tarifverhandlungen involviert. Das ist ein sehr komplexes und wichtiges Thema.

Der neue Tarifvertrag beschert den Lufthansa-Piloten neben einem satten Gehaltsplus zehn dienstfreie Tage pro Monat. Da könnten Arbeitnehmer mit 30 Urlaubstagen direkt neidisch werden...

Dienstfreie Tage bedeuten nicht Urlaub. Sie bedeuten, dass der Pilot nicht im Cockpit sitzt. Er muss sich aber auf die Prüfungen vorbereiten, die er regelmäßig zu absolvieren hat, um seine Lizenz zu behalten.

Welche Prüfungen?

Unter anderem müssen Piloten im Simulator schwierige Szenarien wie Notfälle meistern. Sie müssen beweisen, dass sie fit und der Verantwortung gewachsen sind. Ich selbst habe während meines Berufslebens 560 Prüfungen absolviert.

Sind die Arbeitszeiten eines Piloten mit denen von Angestellten anderer Branchen vergleichbar?

Überhaupt nicht. Piloten fliegen nachts, an Feiertagen und an Wochenenden. Andere Arbeitnehmer arbeiten in der Regel von Montag bis Freitag – wenn überhaupt noch. Inzwischen ist ja schon von einer Vier-Tage-Woche die Rede. Wenn man die Wochenenden berücksichtigt, verbringen sie in aller Regel mehr Zeit zu Hause als ein Pilot, der mehrere Tage am Stück weg ist und im Hotel übernachtet. Deshalb finde ich zehn dienstfreie Tage angemessen. Man darf auch nicht vergessen: Piloten fliegen über verschiedene Zeitzonen und leben ständig mit Jetlag. Das ist eine Belastung. Sie brauchen Ruhe zum Ausgleich, sonst fliegen sie sich kaputt.

Sie waren lange Pilot. Wie gingen Sie mit den Belastungen um?

Man hat das akzeptiert. Ich stamme aus einer Zeit, in der alle Menschen noch deutlich mehr gearbeitet haben. Ich kenne noch die Zeit, in der eine Sechs-Tage-Woche in den meisten Branchen üblich war. Wir Piloten waren froh, dass wir einen tollen Job hatten. Wir hatten deutlich weniger frei als die heutigen Kollegen.

Der neue Tarifvertrag bringt den rund 5200 Lufthansa-Piloten über eine Laufzeit von drei Jahren Gehaltssteigerungen von mindestens 18 Prozent. Ist dieses deutliche Plus wirklich nötig?

Man muss sich den globalen Markt anschauen, auf dem Fluggesellschaften agieren. Weltweit ist die Luftfahrt nach der Corona-Krise extrem im Aufwind. Das große Problem ist, dass die Fluggesellschaften weltweit nicht genügend lizenzierte Piloten haben. In den USA zum Beispiel werden deshalb 38 bis 47 Prozent mehr bezahlt. Verglichen mit der internationalen Entwicklung, sind die jetzt ausgehandelten Gehaltssteigerungen also ein verhaltenes Ergebnis. Ich bin übrigens sehr froh, dass es keinen Streik der Piloten gibt. Dass ein Kapitän streikt, passt nicht in mein Weltbild. Schließlich ist er eine Führungskraft.

Auch andere Branchen leiden unter Fachkräftemangel. Kann es die Lösung sein, einfach allen mehr zu bezahlen?

Das ist ja schon so. Meiner Meinung nach sind die hohen Personalkosten einer der Treiber der aktuellen Inflation. Zumindest ist diese nicht nur energiepreisgetrieben. Und nicht immer sind die Preissteigerungen gerechtfertigt.

Das Gehaltsplus der Piloten werden die Passagiere zahlen müssen...

Wobei man sehen muss, dass Flüge in der Vergangenheit oft viel zu billig waren. Wenn man alle Kosten für die Durchführung eines Fluges addiert, müssen Flugpreise hoch sein. Viele Billig-Airlines sind pleite gegangen, weil sie nicht rechnen konnten.