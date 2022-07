Planung für Vitalresort gerät abermals ins Stocken

Von: Daniel Krehl

Das ist schon jetzt erlaubt: Der gültige Bebauungsplan sieht drei Gebäude (rot) nebst Verkehrsflächen (grau) vor. Den nicht bebauten Teil bewertet das Landratsamt als Teil des Landschaftsschutzgebiets, deswegen braucht es für das neue Hotelprojekt Vitalresort eine Herausnahme. © Karte: dak

Wie steht es um den Landschaftsschutz nach dem Urteil zur Saurüsselalm? Diese Unsicherheit bringt die Planung des Vitalresorts in Schliersee abermals ins Stocken.

Schliersee – Über der Planung für das Hotel-Großprojekt Vitalresort in Neuhaus scheint regelrecht ein Fluch zu liegen. Eigentlich sollte mit der Sitzung des Kreistags am Mittwoch das Hindernis Landschaftsschutz aus dem Weg geräumt sein. Doch nach dem Verwaltungsgerichtsurteil zur Saurüsselalm konnte das Gremium nicht wie geplant beschließen, und im Ergebnis sieht sich die Gemeinde Schliersee momentan kaum in der Lage, das Bebauungsplanverfahren für das Vitalresort weiter voranzutreiben. Für Eigentümer und Projektplaner Wolf-Dieter Roetzer eine neuerliche – vor allem zeitliche – Unwägbarkeit.

Von Nachbarn droht eine Normenkontrollklage

Es ist ein Dilemma, in dem sich die Gemeinde Schliersee befindet. Eigentlich könnte der Gemeinderat die zweite Auslegungsrunde für das Vitalresort beschließen. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) ist sich aber sicher, dass dann der Hinweis auf das Landschaftsschutzgebiet kommt. Schließlich war es der Anwalt von Nachbarn des Vorhabens, der die Problematik überhaupt erst aufs Tableau brachte. Einen entsprechenden Einwand „könnten wir nicht wegwägen, weil es ein höheres Schutzbedürfnis ist“. Versucht die Gemeinde, das gesamte Gelände baureif zu machen, ist absehbar, dass die Nachbarn eine Normenkontrollklage erheben werden. Bis diese entschieden ist, können Jahre vergehen. Keine gute Option

Kreistag hätte Grenzziehung ändern sollen ‒ aber dazu kam es nicht

Sicherer ist eine Auslegung, ohne dass ein Landschaftsschutzgebiet besteht. Jetzt wird es komplizierter. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Schutzgebiete – es geht um die sechs großen im Landkreis – in dem Moment passé sind, da die Urteilsbegründung zur Saurüsselalm vorliegt. Schnitzenbaumer ist da vorsichtiger. Erstens müsse man sich die Urteilsbegründung genau ansehen; das Nicht-Bestehen der Schutzgebiete will er schon schwarz auf weiß haben. Die Saurüsselalm liegt im Schutzgebiet „Tegernsee & Umgebung“, das dort festgehaltene – und vom Gericht beanstandete – Bauverbot gilt aber auch im Schutzgebiet „Schliersee und Umgebung“ mit dem geplanten Vitalresort am Rand. Die Grenzziehung hätte der Kreistag vorige Woche auf die eine oder andere Weise ändern sollen, wozu es nun eben nicht kam.

Beratungen über Bebauungsplan für Ende Juli geplant

Schnitzenbaumer möchte den Gemeinderat trotz dieser Unwägbarkeiten Ende Juli über den Bebauungsplan beraten lassen. Welchen Beschluss das Gremium dann fassen kann, muss sich noch herausstellen. Als Laie könnte man sich vorstellen, dass die Pläne erst ausgelegt werden, wenn das Nichtbestehen der Schutzgebiete behördlich festgestellt ist. Schnitzenbaumer hat aber seine Zweifel, ob der Gemeinderat einen solchen Beschluss fassen kann. Er werde sich mit dem Landratsamt in Verbindung setzen und Wege erörtern, wie es mit dem Vitalresort nun weitergehen kann, sagt der Bürgermeister.

Roetzer plant an der Stolzenbergstraße in Neuhaus ein Biohotel (40 Zimmer/78 Betten), ein Gästehaus (48/92), vier Naturholz-Chalets mit je drei Appartements um einen Teich sowie ein Gesundhaus mit vier Praxen, Kochschule, Seminarräumen und Mitarbeiter-Zimmern für etwa acht Personen. Der Projektplaner hat seit Jahren mit immer neuen Hindernissen zu kämpfen. Es mutet schon fast grotesk an, dass es zuletzt ein Schutzgebietsstatus war, der zunächst nicht bestand, dann wieder doch, jetzt je nach Sichtweise wieder nicht oder auch weiterhin.