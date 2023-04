Promintente Schnapsbrenner planen vier- bis fünffache Produktionskapazität

Ein paar Meter höher: Ihr Gebäude nahe der Bundesstraße möchte die Whisky-Destillerie Slyrs erhöhen und um einen Anbau im Süden erweitern. Damit soll die Produktionskapazität auf das vier- bis fünffache erhöht werden. Gleichzeitig soll der Betrieb energieeffizienter werden. © THOMAS PLETTENBERG

Seit ihrer Gründung will die Whisky-Destillerie Slyrs noch hinaus, lagert ihre Fässer auch mal am Berg, und als Nächstes gilt dies für den Firmensitz selbst. Dieser soll aufgestockt, die Produktionskapazität erheblich gesteigert werden.

Neuhaus – Die Neuhauser Whisky-Produzenten von Slyrs haben es mit geschicktem Marketing immer wieder geschafft, von sich Reden zu machen. Ihre Destillate reifen auf über 1500 Metern am Stümpfling oder auch in einer Höhle am Schliersee (wir berichteten). Momentan lagern insgesamt 4000 Fässer am verschiedensten Orten, und bis der Inhalt verkauft wird, kann es gerne zwölf Jahre oder länger dauern. Die Firma ist auch deshalb stets gewachsen, und nun steht am Unternehmenssitz die nächste Erweiterung an.

Erweiterung will gut geplant sein: Während des Baus steht die Produktion

Die komplette Produktion werde erneuert, sagt Slyrs-Geschäftsführer Hans Kemenater auf Anfrage, und zwar auf das vier- bis fünffache der jetzigen Kapazität. Ein Schritt, der gut geplant sein will. Denn während der Bauarbeiten ruht die Produktion komplett. Anvisiert ist das Jahr 2024, den Bauantrag hat Slyrs nun eingereicht. Der Schlierseer Bauausschuss fand die Pläne im Wesentlichen gelungen, befasste sich aber nicht intensiver damit, weil eine Bebauungsplanänderung nötig ist. Diese empfahl das Gremium dann einstimmig dem Gemeinderat. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumers (CSU) Einschätzung zufolge wird insbesondere über Abstandsflächen zur benachbarten Metallbau-Firma Zeindl zu sprechen sein, die ihre Erweiterung bereits genehmigt bekommen, wegen der Verwerfungen auf dem Markt (Lieferschwierigkeiten, Preise) Schnitzenbaumer zufolge aber erst mal verschoben hat.

Gebäude an der Bundesstraße wächst: Giebelhöhe von 9,80 Meter

Slyrs möchte das Gebäude, das am nächsten zur Bundesstraße steht, erhöhen. Die Wandhöhe beträgt aktuell 4,12 und soll auf 5,89 Meter wachsen. 15 Meter ist das Gebäude breit, und auf sechs Metern in der Mitte geht es noch einmal um 1,20 Meter in die Höhe. Hinzu das Ziegeldach (18 Grad) mit Photovoltaik, der Giebel landet dann bei etwa 9,80 Metern Höhe. Er überragt damit ein wenig das hinterste Gebäude mit dem Café darin.

Firma möchte energieeffizienter werden

Obendrein beantragt ist ein Anbau an das genannte Produktionsgebäude, der mit seinen fast fünf Metern bis an die Grundstücksgrenze reicht. Daher die Abstandsflächenproblematik, wobei Schnitzenbaumer zuversichtlich ist, dass sich die Nachbarn einigen. Etwa in der Form, dass die Unternehmen gemeinsam die Grenze überbauen. Im eingeschossigen Slyrs-Anbau mit begrüntem Flachdach, der nicht ganz bis zur vorderen Gebäudefront reichen soll, sind eine Erweiterung der Heizzentrale sowie die Mischerei geplant. Kemenater: „In 15 Jahren hat sich technisch viel getan.“ Bei der Maßnahme werde daher das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Das Destillieren ist sehr energieintensiv, von der erzeugten Hitze lasse sich bestimmt einiges rückgewinnen und etwa in die Versorgung anderer Gebäude stecken, womöglich auch das der Genussschmelzerei Essendorfer nebenan.

Slyrs ist schon in 25 Ländern zu haben

Mit seinen Whiskys und Likören ist Slyrs in 25 Ländern vertreten, sagt Kemenater. Taiwan zum Beispiel sei ein starker Markt. Mit seinen gut 80 Mitarbeitern gehört die Destillerie obendrein zu den größeren Arbeitgebern in Schliersee. Nicht zu unterschätzen auch die Bedeutung für den Tourismus, vor allem als Schlechtwetterangebot. Bei Tripadvisor etwa steht die Destillerie auf Rang eins der Sehenswürdigkeiten, vor den Josefsthaler Wasserfällen und Wasmeiers Freilichtmuseum.

Das Gebäude an der Bundesstraße (r.) soll wachsen. © Slyrs

Übrigens plant Slyrs schon den nächsten Coup, um in der Branche und vor allem darüber hinaus ins Gespräch zu kommen. Stichwort: Wendelstein.