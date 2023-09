Radler kracht in Skoda-Heck: Schwer verletzt

Gefährliche Strecke: Die Staatsstraße zum Spitzingsee (Archivbild). © THOMAS PLETTENBERG

Ein Münchner (22) kam am Samstag von der Spitzingseestraße ab und prallte in einen geparkten Pkw. Der Radler musste mir dem Heli in Krankenhaus gebracht werden.

Neuhaus – Wie es zu dem Unfall zwischen Spitzingsattel und Einmündung in die Bundesstraße 307 in Neuhaus kommen konnte, ist noch unklar. Fest steht, dass dabei ein junger Rennradfahrer aus München schwere Verletzungen davontrug.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22-jährige Radler am Samstag um 14.35 Uhr mit einer Gruppe vom Spitzingsattel in Richtung Tal, als er nach etwa einem Kilometer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der junge Münchner in das Heck eines geparkten Skodas einer 27-jährigen Holzkirchnerin. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit zog sich der Radfahrer schwere innere Verletzungen zu – er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden.

Die Staatsanwaltschaft München II ordnete die Sicherstellung des Fahrrads sowie der Oberbekleidung des Mannes an und gab zur weiteren Klärung ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die Staatsstraße war für etwa zweieinhalb Stunden halbseitig gesperrt.