Radschutzstreifen an Spitzingstraße? Touristiker prüfen Maßnahmen wegen Bike-Boom

Corona hat den Bike-Boom im Landkreis Miesbach weiter beschleunigt. Nun prüfen die Touristiker weitere Maßnahmen für eine bessere Rad-Infrastruktur. Auch an der Spitzingstraße.

Landkreis – Wie sich die letzte Meile, aber auch weitere Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen lassen, darum ging’s beim Online-Impuls „Bikeboom Berge – auf zwei Rädern durch den Landkreis“ im Rahmen des FIT-Forums der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Moderator Markus Ziechaus von BayernConsult befragte dazu Tim Coldewey, Produktentwickler für Rad und Wandern beim Tourismus-Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS). Coldewey bestätigte dabei Ziechaus’ Vermutung, dass sich die Pandemie als „Brandbeschleuniger“ für den Andrang auf die Berge erwiesen habe. Auch auf den Radwegen in der Region sei deutlich mehr los.

Ziel der ATS sei es, allen Radlern die bestmögliche Infrastruktur anzubieten. Egal ob Freizeitbikern, Radreisenden oder Alltagsradlern. Nur so könne man noch mehr Menschen dazu bringen, das Auto öfter mal stehen zu lassen. Die Touristiker haben da gleich mehrere Pfeile im Köcher. So soll im Sommer eine neue Karte veröffentlicht werden, die erstmals das komplette Radwegenetz im Landkreis abbildet und die Planung von Fahrten erleichtern soll. Auf einem Online-Portal sollen auch die noch zu schließenden Lücken sowie bereits im Bau befindliche Maßnahmen transparent dargestellt werden. Ferner prüfe man auch die Ausweisung eines Radschutzstreifens auf dem Bergaufstück der Spitzingstraße sowie mehr Fahrradampeln. Parallel arbeitet die ATS laut Coldewey an einer noch besseren Vernetzung von Werkstätten, Verleihern sowie „Bed & Bike“-Anbietern.

Im Übrigen seien auch die Arbeitgeber gefragt, ihren Mitarbeitern das Pendeln per Rad zu erleichtern, beispielsweise mit Abstellräumen und Duschen. So lasse sich auch ein Beitrag zur Vermeidung von Staus auf den Straßen leisten.

