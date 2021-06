Neuhauser joggt auf 50 Gipfel

Trail Running

Joggen in den Bergen ist ein Naturerlebnis – und anstrengend. Rainer Preuschl ist begeisterter „Trail-Runner“. Zu seinem 50. Geburtstag hat er sich ein besonderes Ziel gesetzt: Er will auf 50 Gipfel joggen – für einen guten Zweck.

Neuhaus – Seinen ersten Gipfel hat Rainer Preuschl im Alter von 30 Jahren erklommen. Welcher Berg im Allgäu das war, daran kann sich der aus Baden-Württemberg stammende Neuhauser nicht mehr erinnern. „Aber die Luft da oben hat mich begeistert.“ Seither haben ihn die Berge nicht mehr losgelassen. „Ich bin spät zum Bergsport gekommen, dafür aber umso intensiver.“ Preuschl klettert, radelt, wandert. Bei der Sektion Leitzachtal des Deutschen Alpenvereins leitet der Vater einer Tochter eine Kinderklettergruppe.

Am liebsten aber macht er Trail-Running – Joggen auf Pfaden, über Stock und Stein, im Schnee und Schlamm, bergauf und bergab. Insbesondere im Gebirge ist Trittsicherheit gefragt. Doch gerade die Konzentration auf jeden einzelnen Schritt wirkt entspannend. „Für mich ist das eine Kraft- und Inspirationsquelle“, sagt Preuschl, der auch Marathons läuft. Im Oktober wird Preuschl 50 Jahre alt. Das will er nicht nur mit einer Grillparty feiern: Er hat sich in den Kopf gesetzt, in seinem Jubiläumsjahr auf 50 Gipfel in der Region zu joggen. Ein Bekannter hatte ihn auf die Idee gebracht. „Er erzählte mir, dass er anlässlich seines 50. Geburtstags 50 Kilometer laufen will. Das war der Trigger.“

Gleichzeitig möchte Preuschl mit seinem Lauf etwas Gutes tun. Er hat deshalb bei regionalen Unternehmen Spenden gesammelt. Wem sie zugutekommen, ist noch unklar: Preuschl will die evangelischen Pfarrer in Neuhaus, Ilka und Andreas Huber sowie Diakon Alois Winderl vom Pfarrverband Schliersee-Neuhaus fragen, wo Bedarf besteht. Bisher haben die Destillerie Lantenhammer, die Genussschmelzerei Essendorfer, der Holzwerkstoff-Hersteller Moralt und die Unternehmensberatung Institut für Mittelstandserfolg zusammen 2200 Euro gespendet. Dafür trägt Preuschl ihre Firmenlogos auf seinem Lauf-Shirt. „Da ist noch Platz für weitere Spender“, sagt Preuschl augenzwinkernd.

Seit Januar ist Preuschl auf 15 Gipfel gejoggt, darunter die Brecherspitz mit 1685 Metern und der Wendelstein mit 1838 Metern. Wenn möglich versucht er, mehrere Gipfel auf einer Tour zusammenzufassen. So joggte er in viereinhalb Stunden eine Vier-Gipfel-Runde mit Stümpfling, Rosskopf, Rotkopf und Stolzenberg. Auf seiner Agenda stehen unter anderem noch Trainsjoch, Großer Traithen und das Hintere Sonnwendjoch mit 1986 Metern. Für den Weg dorthin nimmt Preuschl das Rad – er will die Aktion CO2-neutral halten.

Vor einer Tour informiert er sich über die Wetterlage und sichtet Karten. „Das Ziel ist nur erreicht, wenn man ohne Verletzungen unten wieder ankommt“, sagt Preuschl. Seit er sich beim Klettern an den Ruchenköpfen vor fünf Jahren die Achilles-Sehne gerissen hatte, weiß er, dass Bergsport riskant sein kann. „Ich bin nicht leichtsinnig, sondern mit der notwendigen Demut unterwegs.“ In seinem Laufrucksack hat er immer einen Liter Wasser und ein paar Müsli-Riegel – „von der süß-pappigen Sorte“. Außerdem Regen- und Windjacke, Handy und Rettungsdecke. „Damit ich mich warm halten kann, falls etwas passiert.“ Preuschl joggt mit Stöcken, die in schwierigem Gelände wie dem Nordgrad der Aipelspitz Stabilität bieten. Bei Schnee nutzt er Spikes. Wird es sehr steil, wechselt er vom Joggen in zügiges Gehen.

Preuschl trainiert jeden zweiten Tag. Dann joggt der freiberufliche Trainer und Coach in der Mittagspause von Neuhaus auf den Spitzingsattel und zurück. Eine Stunde braucht er für die zehn Kilometer lange Strecke mit ihren 350 Höhenmetern.

Ende November, so sein Plan, will er den letzten der 50 Gipfel geschafft haben. Viel Erfolg!

