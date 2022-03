Rewe-Markt in Neuhaus: Öffnung Ende 2023 - Kritik an Baumfällung

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Auf dieser Fläche in Neuhaus entsteht der neue Rewe-Markt. Dass dafür Bäume gefällt wurden, sorgte für eine Diskussion im Gemeinderat. Den Bebauungsplan hat das Gremium trotzdem beschlossen. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Schliersee hat den Bebauungsplan für den neuen Rewe-Markt in Neuhaus als Satzungsbeschluss gefasst. Erneut kam im Gremium eine Diskussion um die Baumfällung auf.

Neuhaus – Der Rewe-Supermarkt in Neuhaus kann kommen. „Es war ein langer Weg“, sagte Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Und dieser Weg wurde nach den bereits erfolgten Baumfällungen nun auch formell durch den Gemeinderat geebnet. Dessen Mitglieder beschlossen den Bebauungsplan mehrheitlich als Satzung. Für den Baustart fehlt jetzt nur noch die Zustimmung des Landratsamts – die nach mehreren Auslegungsverfahren aber als wahrscheinlich gilt.

Dem Beschluss vorangegangen war eine hitzige Diskussion um die gefällten Bäume, bei der Grünen-Rätin Sibylle Strack-Zimmermann mit Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) verschiedener Meinung war. Wie berichtet war für den geplanten Neubau, in dem auch 20 Wohnungen unterkommen, ordentlich gefällt worden. Strack-Zimmermann schimpfte: „Ich hasse, dass so viele Bäume gefällt wurden.“ Der „Kahlschlag“ sei einfach hingenommen worden; der Supermarkt sei von vielen eben gewünscht – „und der Rest egal“. Insofern könne sie Einwendungen eines Bürgers verstehen. Der hatte im letzten Auslegungsverfahren aus Gründen des Naturschutzes mit verwaltungsgerichtlichen Schritten gedroht.

Nahversorger soll Wohl der Gemeinschaft dienen - Baumfällungen seien abgewogen worden

Dieser Klage sah Schnitzenbaumer gelassen entgegen: „Damit müssen wir immer rechnen, deswegen machen wir ja die vielen Auslegungsverfahren.“ Es habe alles seine Ordnung. Obendrein, betonte Schnitzenbaumer, hätte der Bürger seine letzte Einwendung zu spät eingereicht. Auch inhaltlich wäre sie aber in dieser Phase der Auslegung nicht mehr zugelassen gewesen. An Strack-Zimmermann gewandt konterte der Bürgermeister: „Wir haben uns an der Planung abgearbeitet und sind Kompromisse eingegangen.“ Es sei unvermeidlich, dass der Mensch für seinen Lebensraum Natur wegnehme. Hier müsse abgewogen werden. „Selbst die Naturschutzbehörde hat sich nach dieser Abwägung dafür entschieden.“ Ein Nahversorger im Ort diene dem Wohl der Gemeinschaft.

Bauamtsleiterin Birgit Kienast erklärte: „Die Rodungen wurden durch eine Biologin begleitet.“ Jürgen Höltschl (CSU) ergänzte: „Als Gärtner kann ich sagen, dass die Bäume bisher auf weichem Grund standen, der jetzt durch Bagger verdichtet wird.“ So würden die Wurzeln geschädigt, weshalb die Fällungen nötig seien. Schnitzenbaumer bestätigte, die Wurzeln würden bei Tiefbauarbeiten geschädigt, weshalb die Standfestigkeit nicht mehr gegeben sei. Deshalb sei auch ein Kürzen der Stämme nicht möglich, was zuvor Karl Hiermeyer (PWG) vorgeschlagen hatte.

800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Neuhauser Rewe geplant

Nach der Diskussion stimmten alle Ratsmitglieder außer Strack-Zimmermann für den Satzungsbeschluss. Bauträger Dieter Aue erklärte, er hoffe nun auf eine Zustimmung des Landratsamts „in den nächsten Wochen“. Zwischen Mai und Juli will er „mit Vollgas beginnen“ und die Kellerdecke so noch vor dem nächsten Winter schließen. „Der Supermarkt soll zu Weihnachten im Jahr 2023 eröffnen und die Bewohner sollen schon vorher einziehen können“, erklärte Aue.

Das Objekt wird wie berichtet den Namen „Unser Schliers“ tragen. Neben einer Tiefgarage mit 40 Stellplätzen sind auch 50 Außenparkplätze vorgesehen. Im Supermarkt gibt’s für die Schlierseer auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche Dinge des täglichen Bedarfs.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.