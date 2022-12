Rezeptionistin aus Hotel am Spitzingsee wird Zweite bei bundesweitem Wettbewerb

Von: Sebastian Grauvogl

Starke Leistung: Teresa Schwaner bei der Preisverleihung mit Daniel Bhogal, der sie zur Teilnahme vorgeschlagen hat. © Privat

Teresa Schwaner (24) liebt ihren Beruf. So sehr, dass die Hotelfachfrau vom Arabella Alpenhotel am Spitzingsee sogar bei einem bundesweiten Wettbewerb mitgemacht hat - mit Erfolg.

Spitzingsee – Erst vor eineinhalb Jahren hat Teresa Schwaner (24) ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen. Schon damals war sie eine der Besten in ganz Oberbayern und wurde mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Jetzt hat Schwaner, die als Rezeptionistin im Arabella Alpenhotel am Spitzingsee arbeitet, sogar auf deutschlandweiter Ebene überzeugt. Beim Wettbewerb des Landesverbands Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hotels (AICR) im Kempinski Hotel Berchtesgaden hat es die 24-Jährige auf den zweiten Platz geschafft. Im Interview erklärt Schwaner, die im Personalhaus ihres Hotels am Spitzingsee wohnt, wie sie auf den Wettbewerb aufmerksam geworden ist und wie sie es geschafft hat, ihre Nervosität im Rollenspiel vor den Augen der Jury zu verbergen.

Frau Schwaner, beim Wettbewerb zum Rezeptionist des Jahres mussten Sie sich in einem schriftlichen Test und einem Rollenspiel beweisen. Wie kommt man darauf, sich so kurz nach der Ausbildung wieder einer Prüfungssituation auszusetzen?

Teresa Schwaner: Ehrlicherweise habe ich gar nichts von dem Wettbewerb gewusst. Aber unser Direktor Logis, Daniel Bhogal, ist Mitglied beim AICR-Landesverband und wurde angeschrieben, ob das Arabella Alpenhotel am Spitzingsee nicht auch einen Kandidaten schicken möchte. Da hat er mich gefragt.

Wie haben Sie reagiert?

Teresa Schwaner: Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass Daniel gleich an mich gedacht hat. Dann habe ich aber schon meine dienstälteren Kollegen gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich mitmache. Ich wollte ja niemand auf die Füße treten. Aber es haben sich alle für mich gefreut und mich unterstützt.

Sie haben sich also beworben.

Teresa Schwaner: Genau. Um ins Finale zu kommen, musste man erst mal ein zweiminütiges Video aufnehmen, indem man etwas zu sich und seiner Motivation erzählt.

Was haben Sie gesagt?

Teresa Schwaner: Ich habe erklärt, dass ich nach meinem Abitur als Bedienung in einem Restaurant gearbeitet und da direkt gespürt habe, wie viel Spaß mir der direkte Kontakt zu den Gästen bereitet. In meiner Ausbildung hat sich das voll bestätigt. An der Rezeption fühle ich mich absolut wohl. Hier begleitet man den Gast von der Buchung bis zum Checkout und darüber hinaus. Hier ist man richtig Gastgeber. Toll!

Klingt sehr überzeugend.

Teresa Schwaner: Die Jury war zum Glück derselben Meinung. So habe ich es ins Finale der besten zehn geschafft. Ein zweitägiger Wettbewerb im Kempinski Hotel Berchtesgaden. Allein das war schon eine spannende Erfahrung, weil das Haus sogar fünf Sterne und damit einen mehr als unseres hat.

Wie nervös waren Sie?

Teresa Schwaner: Schon sehr. Beim schriftlichen Test ging es noch, da wurde vieles abgefragt, was ich von der Ausbildung her noch präsent hatte. Beim Rollenspiel war ich aber schon froh, dass dafür ein Empfangstresen mit Computer und Telefon aufgebaut war. Da konnte ich meine zittrigen Hände ein bisschen verstecken (lacht).

Wie ist es gelaufen?

Teresa Schwaner: Besser als ich gedacht habe. Zuerst musste ich erzählen, wie man trotz fortschreitender Digitalisierung die persönliche Verbindung zum Gast aufrechterhält. Ziemlich fordernd war dann die Szene mit einem Gast, der sich über ein Zimmer beschwert hat. Das Problem war, dass ich ihm ein anderes nur gegen Aufpreis anbieten konnte. Dann kam auch noch ein Stammgast zum Empfang, der ein Problem mit seiner Schlüsselkarte hatte.

Was haben Sie gemacht?

Teresa Schwaner: Das, was ich sonst auch mache. In die Situation hineingespürt und bestmöglich darauf reagiert. Ich hab dem Gast erklärt, dass er mit dem Aufpreis auch einen echten Mehrwert bekommt und ihm noch einen Gutschein für Getränke ausgestellt. Danach habe ich mich um den Stammgast gekümmert. Die Jury war zufrieden und meinte, dass man mir die Aufregung nicht angemerkt hat.

Was haben Sie außer Ihrem Zertifikat und der Freude über den zweiten Platz sonst noch mitgenommen von dem Wettbewerb?

Teresa Schwaner: Auf jeden Fall eine große Portion Erfahrung. All das lässt mich auch im normalen Berufsalltag noch ruhiger und souveräner werden. Letztlich muss man bei uns aber immer auch ein bisschen improvisieren. Und genau das macht es für mich so reizvoll und spannend. Kein Arbeitstag ist wie der andere, man muss sich immer wieder neu beweisen. Wie im Wettbewerb, eigentlich.

