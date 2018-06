Gerüchteküche brodelt wegen geheimer Luxus-Party: Feierte George Clooney am Schliersee? 

Feiert George Clooney auf der Insel Wörth? Die Gerüchte kochten hoch nach dem Aufbau für eine geheime Mega-Party im Schliersee. Jetzt verrät der Pächter, was wirklich los war.

Schliersee - Was waren da nicht alles für Namen im Gespräch. Sogar Hollywood-Star George Clooney hatten manche Spekulanten in Schliersee als Gastgeber auf der Insel Wörth gehandelt. Wer nun tatsächlich zur opulenten Party am Freitagabend im See eingeladen hat, darf Pächter Michael Sechehaye auch zwei Tage danach nicht sagen.

Immerhin verrät Sechehaye, dass es eine Firmenveranstaltung eines deutschlandweit tätigen Unternehmens war. Die Gründer hätten unbedingt auf dem Schliersee feiern wollen, weil es ihnen hier so gut gefalle. Dafür hatten sie auch keine Kosten und Mühen gescheut. Wie berichtet, flog ein Helikopter ein Zelt für 120 Personen in Einzelteilen auf die Insel. „Es ist beeindruckend, wie reibungslos das alles abgelaufen ist“, meint Sechehaye. Er hofft, dass dies auch für den Abbau am heutigen Montag gilt. Der Heli werde wieder „möglichst schnell und unauffällig“ arbeiten, so der Pächter.

Die Feier selbst sei „ruhig und elegant“ ausgefallen. Eine Band habe die Gäste nach ihrer Überfahrt per Schiff mit sanften Klängen ins Zelt begleitet. Wer der angekündigte Überraschungsgast war, weiß Sechehaye nicht. „Er ist mir jedenfalls nicht aufgefallen“.

sg