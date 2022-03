Rodelunfall an der Rotwand: 43-Jähriger zieht sich schwere Gesichtsverletzungen zu

Im Einsatz: Mit fünf Mann plus Notarzt ist die Bergwacht Schliersee am Dienstag zu einem Rodelunfall geeilt. © Bergwacht Schliersee

Schwere Verletzungen im Gesicht hat sich am Dienstagabend ein Rodler auf dem Weg vom Rotwandhaus in Richtung Spitzingsee zugezogen. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Spezialklinik.

Wie die Bergwacht Schliersee meldet, war der Mann mit seiner Lebensgefährtin auf zwei Schlitten unterwegs, als das Unglück passierte. Auf hartem Untergrund kam der 43-Jährige in einer Kurve von der Forststraße ab und prallte gegen einen Baum. Trotz guter Ausrüstung, etwa einer Stirnlampe, verletzte sich der Mann schwer im Gesicht und zudem am Oberschenkel.

Fünf Einsatzkräfte der Bergwacht plus Notarzt rücken aus

Die Alarmierung ging um 20.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle Rosenheim ein. Diese Bergwacht Schliersee rückte daraufhin mit fünf Mann und dem Bergwachtnotarzt Christian Bremm zur Einsatzstelle aus.

Nachtflugfähiger Hubschrauber bringt Unfallopfer in Spezialklinik

Der Verunfallte wurde nach der Versorgung mittels dem ATV (All-Terrain-Vehicle) und dem neu angeschafften Spezialanhänger zum Bergwachtrettungsfahrzeug und anschließend zum Parkplatz der Stümpflingbahn gebracht und dort dem nachtflugtauglichen Hubschrauber Christoph München übergeben.

Dieser brachte ihn in eine Münchner Spezialklinik. Zur Ausleuchtung des Landeplatzes war auch die Feuerwehr Schliersee vor Ort.