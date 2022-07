Turnusgemäßer Präsidentenwechsel beim Rotary Club Schliersee

Hubert Fromm löst Karl Schwab ab

Beim Rotary Club Schliersee hat es turnusgemäß einen Führungswechsel gegeben. Beim Übergabemeeting bekannten sich die Rotarier zu ihrer sozialen Verantwortung.

Schliersee – Hubert Fromm (65) löst Karl Schwab (67) als Präsident ab und steht nun für ein Jahr an der Spitze des Rotary Clubs Schliersee. Auch unter seiner Präsidentschaft, so Fromm, werde der Club seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und Menschen, denen es nicht so gut geht, unter die Arme greifen. Allein im vergangenen Vierteljahr hatten die Schlierseer Rotarier rund 15 000 Euro für die Tafeln und die Ukraine-Hilfe im Landkreis gespendet.

Beim stimmungsvollen Übergabemeeting in der Alten Wurzhütte am Spitzingsee blickte der scheidende Präsident Schwab auf ein Clubjahr zurück, das in weiten Teilen von der Corona-Pandemie geprägt war. Die meisten Treffen konnten nur virtuell stattfinden. Dennoch sei es gelungen, einige hochkarätige Referenten zu gewinnen. Auch viele Mitglieder hätten Vorträge gehalten und damit die rotarische Idee des Berufs-Clubs aufrechterhalten. Schwab erinnerte an die Feier anlässlich des 35-jährigen Bestehens, bei der auch der Partnerschaftsvertrag mit dem Rotary Club Salo Desenzano am Gardasee unterzeichnet wurde.

Diese Partnerschaft zu vertiefen, liegt Nachfolger Fromm ebenso am Herzen wie die Pflege von Freundschaften untereinander. Der berufliche und private Erfahrungsaustausch, gemeinsame Unternehmungen und natürlich das Bestreben, soziale Verantwortung zu übernehmen und Projekte zu fördern, zeichne den Club aus. Fromm: „Es ist eine tolle Gemeinschaft.“ Neben dem Schlierseer Club gibt es im Landkreis noch den Rotary Club Tegernsee und den Rotary Club Holzkirchen.

