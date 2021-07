Sägespäne statt Chemiekeule: Öko-WCs als Lösung für Toilettenmangel an Wanderparkplätzen?

Alternative zu Dixi-Klos

Zuletzt haben die Klagen über einen Mangel an öffentlichen Toiletten in Schliersee wieder Fahrt aufgenommen. Jetzt gibt es einen neuen Lösungsvorschlag im „Häusl“-Dilemma: Öko-WCs.

Schliersee – Man löst bekanntlich keine Probleme, indem man sie einfach nur zudeckt. Der Hersteller eines mobilen Öko-Toilettensystems ist da anderer Meinung. Anstatt die menschlichen Hinterlassenschaften mit Wasser und Chemie wegzuspülen, werden sie in den Holzhäuschen einfach mit Hobelspänen zugeschüttet. Das Holz trocknet die festen Stoffe, bindet Ammoniak und Harnsäure und verhindert unangenehme Gerüche. Und weil es dafür keinen Wasser-, Kanal- oder Stromanschluss braucht, sind die umweltfreundlichen WCs überall einsetzbar.

Touristiker schlagen Öko-Lösung vor

Dass die Alternative zum Dixi-Klo auch im Landkreis Miesbach fußfassen könnte, liegt an Thorsten Schär, Geschäftsleiter der Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS). Um Missverständnissen vorzubeugen: Nein, das Kommunalunternehmen ist eigentlich nicht für diese Form von „Geschäften“ zuständig. Doch als Ansprechpartner für alle Themen rund um den Tourismus wurden Schär und sein Team zuletzt immer wieder mit dem in einigen Gemeinden aufkommenden Ärger über zu wenig öffentliche Toiletten konfrontiert.

Wie berichtet, waren vor allem in Schliersee entsprechende Beschwerden aufgetaucht. Er selbst sei aber bereits nach einer Anfrage aus Fischbachau tätig geworden, erklärt Schär auf Nachfrage unserer Zeitung. Tatsache sei, dass die WC-Situation im Landkreis sehr unterschiedlich sei. Während sich Gemeinden mit einem auch in den Außenbereichen weitverzweigten Kanalisationsnetz leichter tun würden, auch an Wanderparkplätzen vernünftige Toiletten anzubieten, müssten andere auf mobile Varianten zurückgreifen. Mit den bekannten Folgen wie Überfüllung, Verstopfung oder Geruchsbelästigung.

„Biomasse“ kommt als Kompost zurück in den Boden

Bei der eingangs beschriebenen biologischen Lösung, die Schär bei seiner Recherche entdeckt hat, fallen diese Probleme weg. Laut Herstellerangaben fasst eine mobile Streutoilette 80 Liter oder 130 „Nutzungen“. Danach wird der Behälter entleert und sein Inhalt kompostiert. So komme die Biomasse zurück in den Boden, der natürliche Kreislauf werde geschlossen – ohne dabei Wasser als bloßes Transportmedium zu verschmutzen. An besonders stark frequentierten Plätzen rät der Hersteller gar zu einer so genannten Trockentoilette mit 450 Liter Fassungsvermögen. Hier sorgt ein Verdunstungssystem aus Sonne und Wind anstatt der Sägespäne für die geruchslose Zwischenlagerung bis zur Kompostierung.

Einziger Haken der Öko-Klos: Sie sind nicht ganz billig. Tatsächlich werden laut Hersteller-Homepage je nach Modell und Ausstattung zwischen 1800 und 14 000 Euro fällig – Unterhalt nicht mit eingerechnet. Deshalb, so Schär, könnten auch nur die Gemeinden selbst über deren Anschaffung entscheiden. Sollten sich mehrere Kommunen zusammentun, könne man eventuell auch eine Leader-Förderung prüfen. Hier stehe die ATS selbstverständlich gerne als Berater zur Seite.

