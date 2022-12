Sonniger Saisonstart: Wenige Verletzungen bei Skifahrern und Tourengehern - Unfälle beim Rodeln

Von: Jonas Napiletzki

Auf dem Rosskopf genossen Tourengeher und Skifahrer die Aussicht. © Thomas Plettenberg

Der erste Skitag im Landkreis verlief ohne große Probleme - die Sportler genossen Sonne und gute Aussicht. Unfälle gab‘s trotzdem - besonders beim Rodeln.

Landkreis - Die Pisten im Landkreis sind präpariert. Neben klassischen Skifahrern lockte das schöne Wetter am Wochenende auch zahlreiche Tourengeher auf die Gipfel – hier auf den Rosskopf am Spitzingsee. Die Unfälle hielten sich am ersten Skitag im Rahmen, berichtet Lorenz Haberle, Sprecher der Bergwacht Schliersee. Dazu zählten fünf Skiunfälle – jeweils ohne Hubschrauber oder schwerere Verletzungen.

Zwei Rodelunfälle am Trautweinweg

Schlimmer erwischte es zwei Schlittenfahrer, die sich am Freitag und Samstag an der jeweils gleichen Stelle eine Unterschenkelfraktur zuzogen. Beide waren von der Oberen Firstalm den Trautweinweg ins Tal gerodelt, schildert Haberle. „Etwa ein Prozent aller Unfälle passieren bei uns mit dem Schlitten – das passiert jedes Jahr.“ Insgesamt war der Start aber vom normalen Programm begleitet. Kritische Ausreißer gab’s bei den Unfällen glücklicherweise nicht. nap

