Sauna überhitzt: Feuerwehr rückt aus

Eine Sauna in Schliersee überhitzte am Pfingstsonntag. Es kam zu einem Schmorbrand (Symbolbild).

Einsatz am Pfingstsonntag

Weil eine private Kellersauna überhitzte, rauchte es am Pfingstsonntag abends gefährlich aus dem Keller eines Schlierseer Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte aus.

Schliersee - Eine Sauna in Schliersee (Carl-Schwarz-Straße) machte sich am Pfingstsonntag spätabends selbstständig. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Folge zu einem leichten Schmorbrand, der aber kräftigen Qualm entwickelte. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Rettungskräfte.

Nach Angaben der Polizei ist bis dato unklar, warum die Sauna, die ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses (Carl-Schwarz-Straße) im Keller eingebaut hatte, auf einmal in Betrieb ging. Gegen 22.45 Uhr stellte ein Nachbar fest, dass es aus dem Nachbarhaus qualmte. Er ging zu der Erdgeschosswohnung und konnte dort auch den Rauchmelder pfeifen hören.

Die alarmierte Feuerwehr fand schnell die Ursache. Laut Polizei hatte die Hitze der heiß gelaufenen Schwitzkammer ein Styroporbehältnis anschmoren lassen. Dies unter anderem verursachte die Rauchentwicklung. Es entstand jedoch kein Sach- oder Personenschaden.

Vor Ort befanden sich 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schliersee, 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Miesbach, sechs Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und eine Streifenbesatzung der Polizei Miesbach.