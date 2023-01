Schliersee 2023: Ein großer Wurf und kleine Schritte

110 Jahre Schlierseer Bahngeschichte: das Stellwerk von 1913. Die Gemeinde möchte es kaufen. © THOMAS PLETTENBERG

2023 wird das Jahr sein, in dem Schliersee endlich seine Zweifach-Turnhalle bekommt. Ein Projekt, das alles überstrahlt und viel Arbeit für das Rathaus bedeutet. Weitere große Sprünge sind da kaum drin, aber da und dort soll es immerhin kleinere Schritte vorwärtsgehen.

Schliersee – Vorschauen auf größere Projekte in Schliersee schrieben sich über viele Jahre hinweg fast von selbst. Nun sind Turnhalle und Supermarkt in Neuhaus tatsächlich im Bau, da lohnt vielleicht der Blick auf ein Vorhaben, das in der Prioritätenliste wahrlich keinen Top-Rang einnimmt: Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) würde gerne das alte Stellwerk kaufen. Nach der Modernisierung des Bahnübergangs Westenhofen hat es keine Funktion mehr. „Ich würde nicht so weit gehen, es ein Industriedenkmal zu nenne, aber es ist doch prägend“, sagt er. Schon länger steht das Rathaus mit der Bahn bezüglich eines Kaufs in Kontakt, aber wie das bei einem Konzern halt so ist: Es zieht sich, und mitten in den Gesprächen ändern sich gerne mal die Zuständigkeiten. Kurz vor Weihnachten, so berichtet Schnitzenbaumer, hat erneut ein Brief das Rathaus verlassen. Adressat – Vorsicht, keine Ironie: das Stillstandsmanagement der Bahn. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit einem Mobilitätskonzern dazu einlädt, allerlei Faxen zu machen.

Sache liegt beim Stillstandsmanagement der Bahn - das gibt‘s tatsächlich

Schnitzenbaumer aber ist es ernst damit, einen Abriss, der schon im Raum stand, zu verhindern. Das Stellwerk im nordwestlichen Teil des Bahnhofs hat durchaus musealen Charakter. Es handelt sich um ein mechanisches Hebelstellwerk der Bauart Krauss, errichtet 1913. Von dort aus wurden unter anderem auch die Schranken am Bahnübergang gesteuert. Der händische Betrieb war es auch, der dazu führte, dass der Bahnübergang teils bis zu zehn Minuten geschlossen war. Schnitzenbaumer könnte sich eine öffentliche Nutzung gut vorstellen, was angesichts der Lage zwischen den Gleisen nach Miesbach und Neuhaus schwierig erscheint. Die historische Stellwerkstechnik mit Hebelbank und Spannwerk im Erdgeschoss müsste die Gemeinde mit übernehmen. Eine Rückführung ins Signalwerk Wuppertal sei nicht vorgesehen, teilt die Bahn auf Anfrage mit. Die Verhandlungen ziehen sich im Übrigen seit über einem Jahr hin. Stillstandsmanagement, möchte man da sagen.

Mit den eigenen Projekten ist Schliersee aus dem Stillstand ja herausgekommen. Nach der Turnhalle soll in Neuhaus das Feuerwehrhaus angepackt werden. Wegen des Ausschreibungsverfahrens wird der Aushub auf dem Gelände etwas nördlich des bestehenden Spritzenhauses erst im Herbst beginnen können. Schneller möchte Schliersee mit dem Kommunalen Wohnungsbau vorankommen. Für heuer stehen Sanierung und Erweiterung des Wohnhauses in der Miesbacher Straße 16 auf dem Programm – übrigens ein ehemaliges Bahngebäude.

Begrüßungstafeln am Ortseingang - irgendwie auch Stillstandsmanagement

Längst zum Running Gag entwickelt hat sich derweil das Thema Begrüßungstafeln am Ortseingang, das der Gemeinderat seit Frühjahr 2016 beackert – hier lugt der Begriff Stillstandsmanagement unweigerlich ums Eck. Aktuell ist Schnitzenbaumer zufolge eine Lösung aus Holz im Gespräch, Stein und Metall waren dem Gemeinderat zu teuer. Apropos Gemeinderat: Der hatte bei einer Klausur im Juni die Ortsmitte ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt. Im November gab’s dann einen Ortsspaziergang, bei dem Schnitzenbaumer zufolge „viele gute Ideen“ zusammengetragen wurden. Es geht um die gefälligere Gestaltung und bessere Verkehrsgestaltung des Bereichs zwischen Feuerwehrhaus und alter Schule. Eine erste Besserung soll im Bereich Lauterer Straße bei Taxi Huber und Eisdiele erfolgen. Schnitzenbaumer möchte hierzu idealerweise die Städtebauförderung anzapfen. Umsetzung: nach und nach, quasi im Flanier-Tempo.

„Die Hebelbank im Stellwerk noch in ihrer ganzen (alten) Pracht“ – nämlich im Jahr 1973. Das Bild stammt aus dem Buch „Eisenbahnen im Oberland – Von Holzkirchen nach Bayrischzell“ von Stefan Wittich. © Stefan Wittich

Es tut sich aber auch etwas: Pflichtaufgaben und kleinere Projekte

Um Schliersee nicht zu Unrecht im Stillstands-Ruch stehen zu lassen, gehört wohl dringend erwähnt, dass in der Marktgemeinde jedes Jahr viel Geld in Wasserversorgung und Straßensanierungen fließt. Nichts, wofür eine Gemeinde Preise einheimst, aber notwendige Maßnahmen der Daseinsvorsorge. Außerdem will Schnitzenbaumer den Wunsch nach einem Boule-Platz ohne lange zu fackeln im Kurpark an der Neuhauser Straße um setzen, und die Verbesserung der Radwegesituation zwischen Ortsmitte und Fischhausen soll ja ebenfalls angepackt werden (wir berichteten).

