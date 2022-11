Schliersee: 2023 wird schon wieder ein Baustellenjahr

Interessiert verfolgten die Teilnehmer der Bürgerversammlung die Ausführungen von Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer. Unter anderem waren die Turnhalle und ein Supermarkt in Neuhaus Themen der Versammlung. © Steffen Gerber

Es hat sich merklich etwas getan seit der letzten Bürgerversammlung in Schliersee. Ist ja auch schon drei Jahre her. Bei der jetzigen Versammlung gab es Blicke zurück – und vor allem nach vorne. Quintessenz: Es tut sich weiter einiges.

Schliersee – Zwei Themen waren in den Bürgerversammlungen über viele Jahre hinweg regelrechte Dauerbrenner: ein Supermarkt in Neuhaus und die Turnhalle. Immer wieder musste Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) vertrösten, inzwischen sind beide Vorhaben begonnen.

Turnhalle wird noch teurer, Rewe-Baustelle steht

Bei der Turnhalle geht es planmäßig voran, die Gemeinde peilt die Inbetriebnahme im September 2023 an, allerdings weißt die aktuelle Kostenberechnung eine erneute Steigerung – auf 11,13 Millionen Euro – auf. „Noch im erträglichen Rahmen“, sagte Schnitzenbaumer. Aus dem Tritt geraten ist derweil der Neubau des Rewe-Marktes. Die Gerüchte schießen offenbar ins Kraut, auch der Bürgermeister wusste den Grund für den Stillstand der Baustelle nicht. Dafür Gemeinderat Philipp Krogoll (Die Schlierseer) als Bauleiter bei dem Vorhaben. Gutachter hätten festgestellt, „dass bei einem Jahrtausendhochwasser „Wasser in die Tiefgarage drücken kann, was den Aufbau der Tiefgarage extrem verkompliziert hat.“ Die Detailplanung, um wirklich dicht bauen zu können, sei noch nicht abgeschlossen.“ Die Verzögerung sei „sehr bitter“, so Krogoll. Man arbeite daran, im Frühjahr durchstarten zu können.

Monatelang Baustelle mitten im Ort

So sie nicht über das Leitzachtal fahren, werden sich die Baufahrzeuge im Sommer wohl erneut durch eine Baustelle in Schliersee quälen müssen. Wie Schnitzenbaumer bekannt gab, wird die Brücke über den Leitnergraben gleich beim Strandbad erneuert, „wahrscheinlich nächstes Jahr“. Es werde eine Behelfsumfahrung geben, „aber auch da haben wir wieder vier, fünf Monate Baustelle mitten im Ort.“

Noch nicht gänzlich ausgestanden ist die Baustelle am Bahnübergang Fischhausen/Neuhaus. Schnitzenbaumer zufolge sind hier noch ein paar Nachbesserungsarbeiten nötig. Auch die Gemeinde selbst saniert ein paar Straßen – etwa den Kurzweg, die Perfallstraße, Grünseestraße und Mesnergasse. Teils stellen die Arbeiten den Abschluss schon begonnener Maßnahmen dar.

Sanierungsbedürftige Kläranlage Spitzingsee: Neue Idee Die Sanierung der Jahrzehnte alten Kläranlage am Spitzingsee steht schon länger auf der Investitionsliste in Schliersee. Womöglich wird sie aber einfach aufgelassen und das Abwasser über eine Druckleitung ins Tal befördert. Diese Möglichkeit wird Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer zufolge geprüft. „Im Frühjahr werden wir erste Ergebnisse haben.“ Bis dahin wolle er auch die Möglichkeit einer Sonderförderung eruieren. Denn die „enormen Kosten“ komplett auf die Spitzingseer (131 Erst- und 41 Zweitwohnsitzinhaber) umzulegen, wie eigentlich vorgeschrieben, ist kaum zumutbar. Die Ableitung ins Tal und damit der Anschluss ans Netz des Abwasserzweckverbands „wäre die eleganteste Lösung“, meint Schnitzenbaumer. Sie würde der Gemeinde jährlich rund 100 000 Euro allein an Personalaufwand plus einen mittleren fünfstelligen Betrag an Energiekosten sparen. Aktuell stellt sie aber noch einen Wunsch dar, eine Machbarkeitsstudie läuft.

Start in den kommunalen Wohnungsbau

Auch im Hochbau wird Schliersee tätig. Zum einen steht die Sanierung des Wohngebäudes an der Miesbacher Straße an. Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Haus für 835 000 Euro kaufen können, die Erweiterung um zwei Wohnungen im Dachgeschoss sowie etwa auch der Einbau einer Zentralheizung schlagen aber mit rund 1,5 Millionen Euro zu Buche. Acht Wohnungen sind es dann, während der Bauarbeiten können die aktuell zwei Mietparteien Schnitzenbaumer zufolge in Ferienwohnungen umziehen.

Eher Herbst wird es hingegen, bis der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Neuhaus beginnt. Schnitzenbaumer zufolge hängt dies mit Ausschreibungspflichten und -fristen zusammen.