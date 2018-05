Student (23) stirbt durch Blitzschlag an der Brecherspitze - wie es zu dem Unglück kam

Die beiden Studenten aus dem Landkreis Starnberg freuen sich auf eine schöne Tour bei Traumwetter auf die Brecherspitze überm Schliersee. Dann verdunkelt sich der Himmel. Und das Undenkbare passiert.

Schliersee - Zwei junge Burschen wollten den freien Pfingstmontag nutzen, um die Brecherspitz im Mangfallgebirge zu besteigen. Von dem 1683 Meter hohen Berg bietet sich den Wanderern an wolkenfreien Tagen ein traumhafter Blick auf den Spitzingsee im Tal.

Zu zweit hatten sich der 22-jährige Georg H. (Name geändert) und sein 23-jähriger Bekannter an den Anstieg gemacht. Georg H. stammt wie sein Begleiter aus dem Landkreis Starnberg, lebte aber mittlerweile in München, wo er auch studierte.

Am frühen Nachmittag befanden sich die beiden Bergwanderer gerade im Bereich zwischen dem Westgipfel der Brecherspitz und der Freudenreichkapelle. Ein spitzer Grat führt dort zu dem kleinen Gotteshaus, das sehr exponiert mitten am Grat auf dem Fels thront.

Vom Gewitter überrascht

Wenige Minuten vor der Kapelle wurden die beiden Wanderer von einem Gewitter überrascht. Doch auch wenn es schon leicht zu hageln begann, schätzten beide das Unwetter nicht als so gefährlich sein, dass sie Schutz gesucht hätten. Es habe ein bisschen gegrummelt, sagte der 23-Jährige später der Polizei, doch dass sich beide gerade in größter Gefahr befanden, habe er nicht erwartet.

Als die jungen Männer gegen 14:45 Uhr an einer kleinen Baumgruppe vorbeigingen, schlug plötzlich der Blitz in eine der Fichten auf dem Grat ein. Georg H., der unmittelbar daneben stand, wurde durch die Überspannung so schwer getroffen, dass ihn auch spätere Reanimationsversuche nicht mehr retten konnten.

Eine Gruppe von Wanderern, die sich in der Kapelle vor dem Hagel schützen wollte, eilte zu den beiden, doch auch die Helfer konnten nichts mehr tun. Der 23-jährige Begleiter setzte einen Notruf ab und wurde schließlich von Bergwacht und Polizei nach einem dreistündigen Einsatz in eine Klinik gebracht. Gestern konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Lesen Sie auch:

Lebendig im Wald verscharrt: 30 Jahre nach der brutalen Tat gesteht der Angeklagte

Sie wurde stundenlang vergewaltigt, im Wald verscharrt und überlebte mehrere Stiche mit einem Schraubenzieher nur knapp: Vor mehr als 30 Jahren erlitt die damals 22-jährige Ursula S. ein Martyrium.

Wetter in Bayern im News-Blog: Schwere Gewitter - dann kommt der Sommer

Der Sommer kommt in den Pfingstferien wieder nach Bayern. Zuvor kündigen sich aber noch schwere Gewitter an. Alle aktuellen Infos im Wetter-Ticker.

Rubriklistenbild: © dpa / A9999 Julian Stratenschulte