Ein 30-jähriger Schlierseer hat seinen Geburtstag mit 50 Gästen gefeiert und dabei viele Corona-Regeln ignoriert. Die Polizei löste die Party auf.

Schliersee - Die Polizei hat am Samstag die Geburtstagsfeier eines 30-jährigen Schlierseers aufgelöst. Dieser hatte in einer Lagerhalle mit 50 Personen gefeiert, aber zahlreiche Corona-Regeln ignoriert. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

50 Gäste, kein Corona-Schutz: Polizei löst Geburtstagsfeier auf

Laut Polizei kontrollierte eine Streife die Feier gegen 22.30 Uhr. Wie sie feststellte, führte der Veranstalter weder eine Gästeliste noch hatte er Desinfektionsspender oder ähnliches bereitgestellt. Die Sitzgarnituren standen ohne ausreichenden Abstand zueinander, die Gäste trugen abseits der Tische keine Mund-Nase-Bedeckungen. Auch den Mindestabstand ignorierten sie größtenteils.

Die Polizei nahm die Personalien aller noch anwesenden Personen auf und beendete die Feier um 00.45 Uhr. Die Teilnehmer verhielten sich laut Beamten stets kooperativ.

