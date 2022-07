Schliersee: Altes Hotel Reiter wird zu modernen Ferienwohnungen umgebaut

Von: Christian Masengarb

Teilen

Die Macher: Jürgen Böhmler und Michael Cnyrim von der Tegernseer Springwater Group. © Stefan Schweihofer

Mit einem Ferienwohnungskonzept, dass viele Tourismus-Probleme im Landkreis lösen soll, wollen Michael Cnyrim und Jürgen Böhmler dem ehemaligen Hotel Reiter in Schliersee neues Leben einhauchen.

Schliersee/Tegernsee – Mit einem Projekt in Schliersee wollen Michael Cnyrim und Jürgen Böhmler dem Tourismus im Landkreis den Schub Richtung Zukunft geben, den er ihrer Meinung nach braucht. Beide sind Geschäftsführer der unter anderem als Investoren des Barefoot Hotels in Bad Wiessee bekannten Springwater Group. In Schliersee wollen sie als langfristige Betreiber auftreten.

Mehr zum Tourismus am Schliersee: Prominentes Hotel direkt am Schliersee soll erheblich größer werden - Diskussionen in Gemeinde

Schliersee: Altes Hotel Reiter wird zu modernen Ferienwohnungen umgebaut

Im ehemaligen Hotel Reiter am Schliersberg planen Böhmler und Cnyrim moderne, serviceorientierte Ferienapartments. Sie wollen das Haus auf den neuesten energetischen Stand sanieren, hinzu kommen Pool, Wellness-, Fitness-, und Loungebereich. „Es gibt viel zu tun“, sagt Cnyrim. „Aber die Basis ist hervorragend.“

So soll’s aussehen: Ab Winter 2023 soll das ehemalige Hotel, energetisch auf den neuesten Stand saniert, 22 Ferienwohnungen beherbergen und umliegende Geschäfte in sein Serviceangebot einbinden. © sm/AlpenRaum

Kernpunkt des Konzepts ist eine Service-App für Handy und Computer: Über diese bestellen Gäste alle Serviceleistungen direkt bei lokalen Schlierseer Geschäften – den Frühstückskorb beim Bäcker, die Alpenwanderung beim Bergführer. Statt sich im Hotel einzuigeln oder wie in klassischen Ferienapartments vor allem auf sich selbst gestellt zu sein, wollen Cnyrim und Böhmler Gäste in den Ort einbinden. Für die Vermittlung der Kunden an die Geschäfte erheben sie keine Gebühr, sagt Cnyrim.

Neues Konzept soll viele Tourismus-Probleme im Landkreis lösen

Das neue Konzept bringe viele Vorteile, meinen die Geschäftsführer. Die Ferienwohnungen sollen mit einigen wenigen Angestellten auskommen, was den Betrieb sichert in einer Zeit, in der Angestellte kaum zu bekommen sind. Die Bestandssanierung schone die Umwelt; und die Einbindung der lokalen Geschäfte helfe dem Ort. Weil die Beschäftigen zudem fest angestellt werden sollen, profitierten auch sie.

Sanierungsbedürftig: das ehemalige Hotel Reiter am Schliersberg in Schliersee. © Stefan Schweihofer

Natürlich profitieren auch Böhmler und Cnyrim vom Konzept: Für den Bau im Bestand bekommen sie mehr Zuschüsse und schnellere Baugenehmigungen als für einen Neubau. Der geringe Personalbedarf hält die Kosten niedrig und ermöglicht die Öffnung auch in reiseschwachen Monaten.

Die beiden Geschäftsführer wollen außerdem die derzeit rund 40 Zimmer im Hotel auf 22 reduzieren, indem sie die kleineren Einheiten zu Kombinationen mit Küche und mehreren Schlafzimmern zusammenlegen. Letztere können auch als Arbeitszimmer genutzt werden, was zum Coworkation-Konzept der Standortmarketinggesellschaft Miesbach (SMG) passt: Standortunabhängig Arbeitende können nach Schliersee reisen und dort arbeiten.

Überhaupt ist das Projekt durch die SMG entstanden. Regionalmanager Florian Brunner und Geschäftsführer Alexander Schmid hatten den Kontakt zwischen Springwater und Familie Reiter vermittelt. Brunner sagt, das sei ein „Win-Win-Konzept für alle Beteiligten“.

Planer betonen: Wollen Projekt mit Gemeinde entwickeln

Böhmler und Cnyrim betonen immer wieder: Als lokales Unternehmen wollten sie der Gegend helfen. „Wir sind kein Bauträger, der auf eine Preissteigerung des Grundstücks hofft oder nur bauen und verkaufen will“, sagt Böhmler. „Unser Ziel ist es, die touristische Infrastruktur der Region zu modernisieren“, ergänzt Cnyrim. Sie wollten das Projekt mit der Gemeinde entwickeln.

Diese hat dem Bauantrag Springwaters im April das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat und ist „begeistert“ vom Konzept und der „Investition in die Qualität“, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). Der Kontakt sei hervorragend, die Zusammenarbeit so eng wie versprochen.

Böhmler und Cnyrim planen, die Ferienwohnungen zur Wintersaison 2023 zu eröffnen. Später sei eine Erweiterung denkbar, etwa auf die drei Chalets neben dem Hotel Reiter oder auf der Freifläche Richtung Süden. Die Gemeinde steht dem laut Schnitzenbaumer offen gegenüber. Zeitgleich entwickelt Springwater ähnliche Projekte in Reit im Winkel (Landkreis Traunstein) und Sachrang (Landkreis Rosenheim).

Wie berichtet, steht das aus den 70er-Jahren stammende Hotel Reiter nach einem Intermezzo als Ferienwohnungen derzeit leer und ist sanierungsbedürftig. Nach dem geplanten Neubau des Schlierseer Hofs und dem Projekt Vitalresort in Neuhaus sind die Ferienwohnungen das derzeit dritte größere Tourismusprojekt am Schliersee.