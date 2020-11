Schliersee: Autofahrer übersieht Motorrad

Auf der Rathausstraße in Schliersee hat sich am Freitagabend gegen 18.15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Unfall am Freitagabend

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in Schliersee gekommen. Offenbar hatte der Fahrer eines Skoda beim Einbiegen in die Rathausstraße ein Motorrad übersehen.