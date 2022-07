Fahrgäste müssen stehen: Bahn baut ohne Vorwarnung alle Sitzbänke an Bahnhof ab - mit seltsamer Begründung

Seltsame Antworten

Am Bahnhof Fischhausen-Neuhaus wurden die Sitzbänke abgebaut – ein Ersatz ist erst mal nicht in Sicht. Und die DB liefert nur seltsame Antworten.

Schliersee – Manchmal sagen auch die kleinen Dinge viel über ein großes Unternehmen aus. Zum Beispiel die Sache mit den Sitzbänken am Bahnhof Fischhausen-Neuhaus im Landkreis Miesbach: Die Bänke fehlen seit Monaten, Ersatz ist nicht in Sicht. Nicht nur in Fischhausen ist das so, auch an den Nachbarbahnhöfen fehlen Bänke. Und wenn man bei DB Station & Service – zuständig für die 5400 Bahnhöfe im Megakonzern Deutsche Bahn AG – mal nachfragt, bekommt man seltsame Antworten.

Schliersee: Keine Möglichkeit zu sitzen

Das mit den Sitzbänken ist Renate Michel schon vor Monaten aufgefallen. Aufgrund einer Krankheit setzt sich die Pendlerin gerne mal einige Minuten hin, bis der Zug der Bayerischen Regiobahn daher zuckelt. Doch irgendwann, fast noch im Winter, waren die Sitzgelegenheiten plötzlich abgebaut. Nur die Fundamente blieben – auf die sich manchmal Fahrgäste kauern.



Einige Monate später: Jetzt ist Sommer, und manch Wanderer würde nach der Tour auf die bayerische Brecherspitze gerne auch kurz rasten auf einer Bank, bevor er löblicherweise mit dem Zug statt mit dem Auto heimfährt. Aber die Bänke fehlen immer noch.

Schliersee-Bänke hätte nicht den „aktuell geltenden Vorgaben“ entsprochen

Die Bahn liefert dafür folgende Begründung: „Die Sitzgelegenheiten am Bahnsteig entsprachen nicht den aktuell geltenden Vorgaben“, daher seien sie „zurückgebaut“ worden, erklärt eine Sprecherin. Auf Nachfrage heißt es, die Bänke – die dort seit etlichen Jahren standen – seien „auf relativ schmalen Bahnsteigen“ aufgestellt worden und „für ihren Standort zu groß bemessen“. Darüber kann sich Pendlerin Renate Michel nur wundern. Seit Jahr und Tag waren die Bänke aus Metall, ein stabiles Drahtgeflecht, dort installiert. Passiert ist nie etwas.

Aber das Problem ist zumindest erkannt. „Die entsprechenden Planungen für einen Ersatz sind angestoßen“, teilt die Bahn auf Anfrage mit. Wann es soweit ist, stehe „aktuell noch nicht fest“.

