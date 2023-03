Schliersee: Bauausschuss berät über Gestaltungssatzung - „Heftige Diskussionen“

Von: Jonas Napiletzki

Ein einheitliches Bild – das ist Ziel der Gestaltungssatzung, hier am Beispiel Westenhofen zu sehen. Quergiebel sollen künftig bei kleinen Häusern tabu bleiben, Dachfenster dürfen aber näher zusammenrutschen. © Thomas Plettenberg

Mit Vorberatungen zur Schlierseer Gestaltungssatzung hat sich kürzlich der Bauausschuss des Marktgemeinderats befasst. Dabei gab‘s auch strittige Punkte.

Schliersee – Was ist oberbayerische Baukultur? Und wie soll die Gemeinde Schliersee künftig aussehen? Der Bauausschuss des Marktgemeinderats hat sich kürzlich mit der Überarbeitung der gemeindlichgen Gestaltungssatzung beschäftigt – und musste sich schnell mit Grundsatzfragen befassen. Zwar wurden die Vorschläge, die vorab Philip Krogoll (Die Schlierseer) ausgearbeitet hatte, zunächst nur vorberaten – die Ergebnisse müssen als Satzung erst im Gemeinderat gefasst werden. Doch die kontrovers diskutierten Themen zeigen, wohin sich die Baukultur künftig entwickeln könnte – und wie umstritten viele Details auch innerhalb des Bauausschusses sind.

Abgrabungen im Untergeschoss

Vom Wasserwirtschaftsamt wegen der Überflutungsgefahr gefürchtet (wir berichteten) sind sogenannte Lichtgräben – Abgrabungen im Keller auf Höhe von Fenstern oder Türen im Untergeschoss. In der Schlierseer Gestaltungssatzung sind sie bisher verboten. Krogoll regte nun an, die Passage zu streichen. Die Abgrabungen könnten etwa Gästezimmer im Keller ermöglichen. Weil dem Gremium eine Definition der zulässigen Tiefe aber als zu schwierig erschien, einigten sich die Mitglieder auf die Empfehlung, den Punkt zu belassen. Abweichungen könnten im Einzelfall genehmigt werden.

Farbgebung der Fassaden

Gerhard Waas (Grüne), betonte, er finde die in Franken oft bunten Häuser „interessant“ – sie würden ihm in Schliersee aber nicht wirklich gefallen. Auch Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) wollte keine grünen und blauen Häuser in einem Straßenzug. Die beiden festgesetzten (hellen) RAL-Töne für Fassaden sollen deshalb bestehen bleiben.

Farbe der Dächer und die Ziegel-Wahl

Dachziegel – so die Empfehlung des Ausschusses an den Gemeinderat – sollen überall naturrot oder dunkelbraun bleiben. Anthrazite Farben soll es nur in Kombination mit ohnehin dunklen Photovoltaik-Anlagen (PV) geben.

First-Abstand von Photovoltaik-Anlagen

PV-Anlagen dürfen laut aktueller Satzung nur bis 50 Zentimeter an den Dachfirst reichen. Während Waas darin verschwendeten Platz sah, setzte sich schließlich der beratende Architekt Heinz Blees durch: Der Abstand soll aus optischen Gründen beibehalten werden.

Quergiebel an kleineren Häusern

„Jetzt geht’s ums Eingemachte“, stellte Schnitzenbaumer fest, als Krogoll zu der Thematik „Quergiebel“ kam. Der Bürgermeister definierte oberbayerische Baukultur als ein Haus, das länger als breit sei und über einen durchgängigen First verfügen solle. Mit Quergiebeln zerstöre man Baukultur, befand Schnitzenbaumer. Ganz anders sah das CSU-Fraktionskollege Wolgang Mundel, der Baukultur als „zeitlich bedingt“ definierte und auf mehr Wohnraum setzt.

Das Gremium einigte sich schließlich auf einen Vorschlag von Jürgen Höltschl, ebenfalls CSU: Bei kleinen Häusern soll es keine Quergiebel geben, bei Firstlängen über 15 Meter sollen sie erlaubt werden.

Abstände zwischen Dachfenstern

Zwischen zwei Dachfenstern muss bisher eine Sparrenbreite Abstand eingehalten werden. Aus Krogolls Sicht wenig sinnvoll – immerhin könne ohne Abstände etwa Platz für ein Bett darunter geschaffen werden. Die Passage soll zwar erhalten bleiben. Aber, wie überall, könnten Abweichungen beantragt werden.

Material von Balkonen und Brüstungen

Balkone müssen bisher einen Holzanteil haben. Dabei soll es auch künftig bleiben. Nach einer Bemusterung sind aber Abweichungen zu Stahl möglich.

Verkleidung von Sparren am Dach

Weiterhin verboten soll aus Sicht des Bauausschusses die Verkleidung von Sparren an der Unterseite des Dachüberstands bleiben. Treffen dürfte dies aber nur wenige Bauherren. Die Sparren liegen klassischerweise fast immer frei.

Großflächige Glasfenster

Krogoll stieß sich in der bisherigen Gestaltungssatzung auch an der Pflicht, sechs Zentimeter breite Sprossen in Fenstern zu integrieren. Er empfahl eine Änderung. Der Bauausschuss einigte sich auf die Empfehlung an den Gemeinderat, es künftig bei der Zwei-Drittel-Regel zu belassen: Nicht mehr als dieser Anteil einer Fassadenfläche dürfte dann verglast werden.

Solaranlagen an Balkonen

Schnitzenbaumer beschied in der Diskussion um Solaranlagen an Balkonbrüstungen, im Protokoll „heftige Diskussionen“ zu vermerken und den Gemeinderat ohne eine Empfehlung des Bauausschusses darüber entscheiden zu lassen. Der Bürgermeister selbst sprach sich gegen die Anlagen aus, während Krogoll mutmaßte, dass diese Frage ohnehin bald von übergeordneter Stelle geklärt werde.

Allerdings – auf diese Empfehlung konnte sich das Gremium doch einigen – sollten die Anlagen im Falle einer grundsätzlichen Befürwortung des Gemeinderats nicht auf vier Quadratmeter beschränkt werden, sondern den Balkon abdecken dürfen. nap

