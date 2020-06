Wo ist Dr. Fischer? Schlierseer Arzt während Corona-Krise einfach abgetaucht

Ein Psychologe und Hausarzt aus Schliersee ist über Nacht verschwunden. Seinen Patienten fehlen Behandlungen und Medikamente. Kurios: Er ist Wiederholungstäter.

Über Nacht ist ein Schlierseer Psychologe aus seiner Praxis verschwunden.

Ein Patient klagt sein Leid.

Die Recherche ergibt: Dr. Fischer war schon einmal unvermittelt abgetaucht.

Neuhaus – Als Jan Maier (25, Name geändert) aus Holzkirchen am 5. Juni mit Dr. Peter Fischer telefoniert, deutet nichts darauf hin, dass ihn der Psychologe, zu dem er in einem Jahr mühevoll Vertrauen aufgebaut hat, bald über Nacht verlassen wird. Beide haben wegen Corona ihre Sitzungen zuletzt am Telefon durchgeführt. Für Montag, 22. Juni, nach dem zweiwöchigen Urlaub Fischers, vereinbaren sie ein persönliches Treffen. Maier wird da sein. Fischer nicht. „Als wir Vertrauen aufgebaut hatten, war er plötzlich weg.“

Schliersee: Arzt lässt Patienten während Corona-Krise sitzen

Als Maier am Montag in der Praxis anruft, weil er sich verspätet, ist die Sprechstundenhilfe ratlos. Fischer hat während des Praxis-Urlaubs sein Büro ausgeräumt, berichtet sie. Möbel, Unterlagen, Gegenstände – alles weg. Gewarnt hat er niemanden. Vor der Praxis sammelt sich eine kleine Gruppe Patienten, erzählt Maier. Sie haben Termine, brauchen Rezepte. „Niemand wusste, was los ist.“

Maier ist schockiert. Er ist Schmerzpatient, braucht Medikamente. „Die Psychologen sind durch Corona sowieso überlastet, und das macht auch nicht jeder.“ Ein neuer Termin dürfte Monate dauern. Dann müssen Patient und Arzt wieder Vertrauen aufbauen. Ein Rückschlag für Maiers Behandlung.

Maier sorgt sich auch um seine Krankenakte. An der Tür der Praxis verspricht zwar ein Schild, Patienten könnten sich für Befunde an „Dr. Hingerl und Rechtsanwalt Tamasiu“ wenden. Die daneben stehende Telefonnummer führt aber zum Gelben Blatt in Bad Tölz. Patienten-Akten hat dort niemand.

Arzt aus Schliersee über Nacht verschwunden - Dr. Fischer ist Wiederholungstäter

Ebenfalls kurios: Das Schild spricht von der Schließung der Praxis „bis auf Weiteres ab dem 1. Juli 2020“. Dr. Fischer ist aber über eine Woche vorher verschwunden.

Noch kurioser: Fischer ist Wiederholungstäter. Am 31. März 2019 hat er seine Praxis in Gütersloh über Nacht aufgegeben, vermeldet die dortige Lokalzeitung. Ehemalige Patienten erzählen, Fischer habe bereits mehr als ein halbes Jahr vorher von der Schließung gewusst, es aber verschwiegen. Die Ärztekammer bestätigt: Fischer sei an den Schliersee gezogen. Im August 2019 eröffnet er hier seine Praxis. Nun ist er dort und zu Hause nicht mehr erreichbar.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), für die An– und Abmeldung von Hausärzten zuständig, hat „durch Umwege“ von Fischers Abschied erfahren, teilt sie auf Nachfrage mit. Zu dessen Zukunft dürfe sie nichts sagen – Datenschutz. Plötzlich abtauchende Ärzte seien aber „sehr selten“.

„Laut Bedarfsplanung der KVB ist unser Landkreis mit Hausärzten überversorgt“

Bei Fischer waren es nun gleich zwei dieser seltenen Fälle in 15 Monaten. „Ungewöhnlich“ findet das auch Dr. Thomas Straßmüller, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands. „Ich kann die Situation bestätigen, kenne aber die Hintergründe nicht.“ Die wirtschaftlichen Corona-Folgen hätten zwar auch Praxen getroffen. Manche hätten Einbußen von ein bis zwei Dritteln bei gleichen Ausgaben. Ob das auch Fischer betrifft, wisse er aber nicht.

Klarer scheint: Einen Nachfolger wird es wohl nicht geben. „Laut Bedarfsplanung der KVB ist unser Landkreis mit Hausärzten überversorgt.“ Organisiert Fischer keinen Nachfolger, kann die KVB den Praxissitz streichen. Die Patienten müssen sich andere Ärzte suchen.

Ihre Krankenakten seien aber sicher, sagt Straßmüller. Zwar hatten nach Fischers Verschwinden aus Gütersloh Patienten auch fehlende Unterlagen beklagt. Der ärztliche Bezirksverband werde nun aber die Akten aus Schliersee sichern. Der neue Hausarzt könne sie für die Patienten beantragen. Auch wer Medikamente braucht, solle sich an einen Arzt wenden. „Niemand muss auf dem Trockenen sitzen.“