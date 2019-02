Ebay-Kleinanzeige: Schlierseerin tappt in fiese Falle - über 500 Euro sind weg

Eine Schlierseerin tappt in eine fiese Falle bei Ebay Kleinanzeigen. Die Polizei gibt dazu einen wichtigen Hinweis.

Schliersee - Gebrauchtes wie Neues kaufen und verkaufen, was man nicht mehr braucht. Ebay Kleinanzeigen ist für mehrere tausend Bayern zur wichtigen Austauschplattform geworden. Dennoch wird man immer wieder mit Betrugsmaschen konfrontiert. Auf eine solche ist laut Polizeiangaben nun eine 46-jährige Schlierseerin hereingefallen.

„Sie hatte ein iPhone erworben und bezahlte über 500 Euro wie vom Anbieter gewünscht, gutgläubig über PayPal mit der Zahlungsoption ‚Freunde und Familie‘“, berichtet die Polizei Miesbach.

Schliersee/Miesbach - Polizei warnt vor mieser Masche bei Ebay Kleinanzeigen

Die miese Masche, die bei Ebay Kleinanzeigen kursiert: Die Zahlungsempfänger haben meist bei PayPal ein unter falschem Namen eingerichtetes Konto und sobald das Geld gezahlt wurde, wird es an Dritte weitergeleitet, so die Beamten.

Auch PayPal selbst warnt vor der Zahlungsmethode „Freunde und Familie“. Diese sei zwar günstig, da weder für den Empfänger noch dem Geldversender zusätzliche Gebühren anfallen, allerdings bestehe der Nachteil, dass es von PayPal keinerlei Käuferschutz gibt, heißt es weiter.

Schliersee/Miesbach: Masche bei Ebay Kleinanzeigen - Polizei gibt wichtigen Hinweis

Polizei-Hinweis: Man sollte also, wie der Name der Zahlungsmethode auch offeriert, niemals Geld an Fremde senden. Das hat die 46-jährige Schlierseerin leider zu spät gemerkt.

Die Polizei warnt aktuell auch vor Betrügern, die bei Ebay Kleinanzeigen via PayPal Käufer mit einem Trick abzocken, wie nordbuzz*.de berichtet.

